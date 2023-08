Von: Björn Jahner | 24.08.23

BANGKOK: Die Veranstalter von MICE-Events (meetings, incentives, conferences and exhibitions) setzen große Hoffnungen auf Konzerte, um die Branche auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen.

In diesem Jahr sollen im Impact Exhibition and Convention Centre in der Provinz Nonthaburi 106 Konzerte stattfinden, wie Paul Kanjanapas, CEO von Bangkok Land Plc, dem Betreiber von Impact, gegenüber der Presse erklärte.

„Die Hälfte dieser Konzerte wird von K-Pop-Künstlern bestritten, während thailändische Künstler in diesem Jahr etwa 40 Konzerte in der Impact Arena abhalten werden, die Platz für 12.000 Personen bietet“, berichtete er.

Der CEO äußerte seine Zuversicht, dass die Fans weiterhin Tickets erwerben werden, auch wenn die Preise im Vergleich zu den Vor-Pandemie-Zeiten erheblich gestiegen sind.

Auch bei den Familienveranstaltungen, die seit Oktober letzten Jahres wöchentlich stattfinden, ist die Impact Arena rappelvoll. Dieser Trend wird voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2024 anhalten, fügte er hinzu.

Um das Wachstum der MICE-Branche zu fördern, hat Bangkok Land nach Angaben von Paul die Mietgebühren für Ausstellungsflächen in Impact nicht erhöht.

Das Unternehmen plant auch, die Impact Arena auf internationale Standards zu modernisieren und hat dazu Partnerschaften in Dänemark, Deutschland und den Niederlanden angebahnt.

In diesem Jahr sind im Impact insgesamt 1.073 Veranstaltungen geplant, was einem Anstieg von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Surapol Utintu, CEO von NCC Management and Development Ltd, dem Betreiber des Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) in Bangkok, berichtete, dass das Messezentrum bis zum Jahresende bereits mit zahlreichen Veranstaltungen ausgebucht sei.

„Unterhaltungsbezogene Events, darunter Konzerte, sind nach wie vor unsere Hauptkunden und nehmen etwa 50 Prozent der verfügbaren Fläche ein“, sagte er und erwartet für das QSNCC bis 2024 ein Wachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Panittha Buri, Geschäftsführerin des Bangkok International Trade and Exhibition Centre (Bitec), fügte hinzu, dass das Messezentrum in Bang Na einen „Plug & Play“-Ansatz verfolgt, der es Veranstaltern ermöglicht, ihre Events in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten vorzubereiten, um Kunden in der Zeit nach der Pandemie anzulocken.

Sie erklärte weiterhin, dass ein Teil der Hallenfläche des Bitec in diesem Jahr in die „Beat Active“-Zone umgewandelt wurde, die speziell für Unterhaltungs- und Indoor-Sportveranstaltungen konzipiert ist.

Das Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) prognostiziert unterdessen, dass die MICE-Branche in diesem Jahr ihren Aufwärtstrend nach der Pandemie fortsetzen wird, mit geschätzten Einnahmen von 96 Milliarden Baht und etwa 760.000 Besuchern.