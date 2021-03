Konzert im Moskauer Stadion trotz Corona-Pandemie

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt an einem Konzert anlässlich des siebten Jahrestages der Wiedervereinigung der Krim mit Russland, in Moskau. Foto: epa/Vyacheslav Prokofyev / Sputnik

MOSKAU: Ein Konzert im Moskauer Olympiastadion mit Zehntausenden Menschen mitten in der Corona-Pandemie hat Empörung bei der russischen Opposition ausgelöst. Viele Zuschauer trugen keine Masken. Der prominente liberale Politiker Ilja Jaschin forderte am Freitag das Ermittlungskomitee auf, die Verantwortlichen zu ermitteln und sie gegebenenfalls für Verstöße gegen Corona-Hygieneauflagen zur Verantwortung zu ziehen.

Im Luschniki-Stadion waren am Donnerstagabend mehrere prominente russische Sänger aufgetreten. Russland erinnerte damit an die Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim vor sieben Jahren. Auch Kremlchef Wladimir Putin stand auf der Bühne - ohne Maske.

Ein Reporter des Radiosenders Echo Moskwy berichtete, auf den Tribünen habe es praktisch keine freien Plätze gegeben. Im Publikum sei kaum Abstand gehalten worden. Nur wenige hätten einen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte dagegen der Agentur Interfax zufolge, das Stadion sei - wie vorgeschrieben - nur zur Hälfte ausgelastet gewesen. Es habe kein volles Haus gegeben, sagte er.

Videos zeigten, wie Menschen ohne Masken eng beieinander standen. Das Stadion hat Platz für 81.000 Menschen.

In der russischen Hauptstadt gelten wegen der Corona-Pandemie Einschränkungen für Massenveranstaltungen. So dürfen in Kultur- und Sporteinrichtungen laut Stadtverwaltung nur bis zu 50 Prozent der Plätze belegt sein. Das entsprechende Dekret gelte aber nicht für «offizielle Veranstaltungen der Machtorgane», berichtete der Radiosender. Jaschin schrieb dazu bei Facebook: «Es ist klar, dass sie keine Strafverfahren gegen sich selbst einleiten werden.»

Wegen angeblicher Missachtung dieser Regeln bei unerlaubten Protesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny hatte ein Gericht erst kurz vor dem Konzert den Hausarrest gegen mehrere Mitarbeiter des Oppositionellen um drei Monate verlängert. Sie dürfen bereits seit Januar ihre Wohnungen nicht mehr verlassen.