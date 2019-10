Konventionelle Autos zu Elektrofahrzeugen umrüsten

Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.19

BANGKOK: Der Stromdienstleister EGAT plant die Herstellung kostengünstiger Batterien für Elektroautos, um sie für Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge auf Elektroautos umstellen möchten, erschwinglicher zu machen.

Laut dem stellvertretenden EGAT-Gouverneur für Forschung, Innovation und Geschäftsentwicklung, Jiraporn Sirikum, ist der Plan Teil des EV Kit & Blueprint-Projekts der staatlichen Behörde in Zusammenarbeit mit dem National Electronics and Computer Technology Center und der National Science and Technology Development Agency. Das Projekt soll es Thais ermöglichen, ihre alten Autos zu einem Preis von höchstens 200.000 Baht (ohne den Preis der Batterie) in Elektrofahrzeuge umzuwandeln.

Das Projekt hat drei Phasen. Die erste Phase (2010-2016) wurde mit der Umwandlung einiger Honda Jazz- und Toyota Vios-Modelle in Elektroautos abgeschlossen. Die zweite Phase mit einem Budget von 60 Millionen Baht begann 2017 und wird im nächsten Jahr beendet sein. Die dritte Phase soll im nächsten Jahr beginnen. Nach Abschluss dieser letzten Phase wird eine Blaupause ausgearbeitet, die der Standard für die Umrüstung konventioneller Autos auf Elektrofahrzeuge sein wird. Anschließend sollen qualifizierten Autowerkstätten Kenntnisse zum Einbau der EV-Kits vermittelt werden.