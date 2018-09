Entwurf zum neuen Regenwald-Terminal am Suvarnabhumi International Airport. Foto: Dbalp Consortium

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat sich in die Kontroverse um den Architektenwettbewerb für das Terminal 2 des Internationalen Flughafens Suvarnabhumi eingeschaltet.

Er fordert eine schnelle Untersuchung, damit die seit Jahren geforderte Erweiterung des Airports, wie geplant, in 2019 beginnen kann. Der Ausbau beinhaltet ein neues Terminal und soll spätestens im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Baukosten werden mit 35 Milliarden Baht angegeben. Das neue Terminal 2 sollte nach Entwürfen eines Architekten-Konsortiums um die SA Group entstehen. Doch der Flughafenbetreiber Airports of Thailand, die den Designauftrag ausgeschrieben hatte, disqualifizierte den Sieger. Er habe ein Dokument zu den Kosten nicht eingereicht, das aus Compliance-Gründen erforderlich sei. Während die SA Group dagegen hielt, man habe die entsprechende Vorlage nie erhalten, erklärte Airports of Thailand den bisherigen Zweitplatzierten zum neuen Gewinner: ein Konsortium um den Architekten Duangrit Bunnag und dessen Firma DBALP.



Der Entwurf des neuen Siegers sieht nach einem Bericht von „aerotelegraph.com“ zwischen zwei Abschnitten des Terminals einen tropischen Regenwald-Garten vor, mit echten Bäumen und einem Wasserfall. Die Gebäude selber bestehen zu großen Teilen aus Holz-Stahl-Konstruktionen, die wie Bäume mit Stamm und Krone aussehen und zusammen an einen Wald erinnern. Im Internet wurden schnell Vorwürfe laut, Duangrit Bunnag habe sich bei seinem Holz-Design vom Museum Yusuhara Wooden Bridge in Japan inspirieren lassen, entworfen vom Architekten Kengo Kuma. Duangrit beteuerte, er habe nicht die Arbeit eines anderen kopiert.