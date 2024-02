Von: Björn Jahner | 16.02.24

BANGKOK: Die Diskussion um eine mögliche Aufhebung des langjährigen Verbots des Verkaufs alkoholischer Getränke zwischen 14.00 und 17.00 Uhr hat zu kontroversen Standpunkten geführt. Ein Regierungsgremium hat nun einen Antrag der Thai Alcohol Beverage Business Association abgelehnt, mit der Begründung, dass eine solche Änderung ein Risiko für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit darstellen könnte.

Der Vorschlag wurde vom Kabinett an den Ausschuss für die Kontrolle alkoholischer Getränke im Gesundheitsministerium weitergeleitet. In einer umfassenden Diskussion am Donnerstag (15. Februar 2024) waren sich alle Teilnehmer, darunter Vertreter der Ministerien für öffentliche Gesundheit, Tourismus, Inneres, Finanzen, soziale Entwicklung und menschliche Sicherheit, sowie andere Experten einig, dass das Verkaufsverbot am Nachmittag beibehalten werden sollte.

Der Ausschussbeschluss wird nun dem Nationalen Ausschuss für Alkoholpolitik vorgelegt, der bei seiner Sitzung am kommenden Montag (19. Februar 2024) das letzte Wort haben wird, so Dr. Thongchai Keeratihattayakorn, Leiter der Abteilung für Krankheitsbekämpfung und Sekretär des Ausschusses.

Die Diskussion innerhalb des Ausschusses konzentrierte sich auf die möglichen Auswirkungen einer Verlängerung der Verkaufszeiten für alkoholische Getränke. Insbesondere äußerten die Teilnehmer Bedenken hinsichtlich eines möglichen Anstiegs alkoholbedingter Unfälle. Dr. Thongchai wies auf statistische Daten hin, die während des letzten Neujahrsfestes etwa 25 Prozent der Gesamtverkehrsunfälle auf Alkoholkonsum zurückführten.

Obwohl eine vorläufige Erweiterung der Öffnungszeiten für den Alkoholausschank in ausgewählten Gebieten wie Phuket, Chiang Mai, Chonburi (Pattaya), Bangkok und Koh Samui im Rahmen eines Pilotprojekts genehmigt wurde, deuten erste Erkenntnisse auf einen Anstieg sozialer Auswirkungen und alkoholbedingter Kriminalität hin.

Ein Netzwerk der Zivilgesellschaft, das sich gegen den Alkoholkonsum ausspricht, hat seinen Standpunkt im Ministerium deutlich gemacht. Die Mitglieder des Netzwerks betonen die schwerwiegenden sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen, insbesondere im Zusammenhang mit Verlusten durch alkoholbedingte Verkehrsunfälle.

Die endgültige Entscheidung des Nationalen Ausschusses für Alkoholpolitik wird von Aktivisten genau verfolgt. Theerapat Kahawong, Koordinator des Netzwerks für Prävention und Verringerung der Auswirkungen von alkoholischen Getränken, kündigte an, dass das Netzwerk bei einer Genehmigung rechtliche Schritte erwägt, um die Interessen der öffentlichen Gesundheit zu schützen.