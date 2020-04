Von: Björn Jahner | 29.04.20

CHIANG MAI: Auch wenn sich Chiang Mai im Vergleich zu Pattaya oder Phuket nicht von der Außenwelt abgeriegelt hat, befinden sich auf allen in die Provinz führenden Hauptverkehrsachsen Kontrollpunkte, an denen die Verkehrsteilnehmer überprüft werden, bevor sie weiterfahren dürfen.

Neben einer Identitätsüberprüfung erfolgt auch ein Temperatur-Screening, um zu verhindern, dass Corona-Infizierte in die Provinz reisen und die Virussituation verschärfen. Die Kontrollen erfolgen an sechs Standorten: am Roi-Jai-Rak-Projekt im Bezirk Mae Ai, in Mae Sao im Bezirk Mae Ai, in Wiang im Bezirk Fang, in Si Dong Yen im Bezirk Chai Prakan, in Ban Tham im Bezirk Chiang Dao und in Kaeng Pan Tao im Bezirk Chiang Dao.