Von: Björn Jahner | 19.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Angesichts der steigenden Zahl indischer Touristen, die in der Nach-Covid-Ära südostasiatische Länder besuchen, müssen die thailändischen Reiseveranstalter ihre Strategien anpassen, um diese potenziellen Besucher anzuziehen, bevor sie von den Nachbarländern angelockt werden, empfahl der Tourism Council of Thailand (TCT) am Dienstag (18. Juli 2023).

Der stellvertretende Vorsitzende des TCT, Somsong Sachaphimukh, gab bekannt, dass die Asiatische Entwicklungsbank in ihrem Bericht vom Mai geschätzt habe, dass Indien China im nächsten Jahrzehnt bei den ausgehenden Tourismusmärkten überholen könnte.

Der einzige Nachteil, den Indien im Vergleich zu China habe, sei, dass es weniger Flughäfen gebe, die internationale Flugrouten bedienen könnten.

Nach Aussage des TCT-Vorsitzenden betrugen die touristischen Einnahmen, die Thailand im Jahr 2019 vor dem Ausbruch der Pandemie durch indische Besucher erzielte, lediglich 14 Prozent

„Im Jahr 2019, vor der Pandemie, lag der Umsatz durch indische Touristen, die Thailand besuchten, nur 14 Prozent hinter dem der chinesischen Touristen, die die Liste der Beiträge zum Tourismusumsatz anführten“, informierte er.

Ein chinesischer Tourist gab im Durchschnitt 6.501 Baht pro Tag in Thailand aus, während ein indischer Besucher im Durchschnitt 5.940 Baht pro Tag ausgab, was sie in die gleiche Kategorie der ausgabefreudigen Touristen einreiht, verdeutlichte er.

„Um indische Touristen anzulocken, müssen thailändische Unternehmer die Vorlieben der Inder kennenlernen, insbesondere in Bezug auf Essen und Unterhaltung“, betonte Khun Somsong und fügte hinzu, dass thailändische Reiseveranstalter den Vorteil nutzen sollten, dass viele thailändische Küchen und Fernsehserien von Indien beeinflusst wurden.

Der stellvertretende TCT-Vorsitzende schlug außerdem vor, dass die Behörden die verschiedenen einzigartigen Attraktionen und Festivals Thailands für ausländische Besucher in Marketingkampagnen und auf Messen hervorheben.

„Wenn wir nicht schnell handeln, könnten sich die Nachbarländer dieses hohe Kaufpotenzial bald schnappen, da sie sich ebenfalls von den Auswirkungen der Pandemie erholt haben“, sagte er.

Ihm zufolge melden auch die Nachbarländer steigende Zahlen indischer Besucher. Singapur begrüßte im Mai mehr Inder als Chinesen, während Indonesien im selben Monat fast 63.000 Inder begrüßte, verglichen mit etwa 64.000 Chinesen, die das Land besuchten.

Nach Angaben der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) werden in diesem Jahr etwa 1,6 Millionen Inder Thailand besuchen. Die Behörde hat sich für 2023 ein Ziel von 30 Millionen Ankünften gesetzt, die etwa 1,5 Billionen Baht an Einnahmen generieren sollen.