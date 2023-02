Von: Björn Jahner | 23.02.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Abteilung für konsularische Angelegenheiten wird nächsten Monat ein neues ständiges Büro für Staatsangehörigkeits- und Rechtsangelegenheiten im MBK-Einkaufszentrum eröffnen, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch (22. Februar 2023).

Das neue Büro wird am 1. März 2023 in der Nähe des Passamtes in der Zone A im fünften Stock des Einkaufszentrums eröffnet, informierte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisulee Taisaranakul.

Das Büro, in dem Dokumente beglaubigt werden können, wird sowohl für thailändische als auch für ausländische Staatsangehörige in Bangkok voll funktionsfähig sein, versicherte Khun Traisulee.

Es werde mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Privatfahrzeugen leicht erreichbar sein, fügte sie hinzu.

Mit der Eröffnung des neuen ständigen Büros wird die Behörde am 25. Februar 2023 ihr vorübergehendes Staatsangehörigkeitsbüro an der MRT-Station Khlong Toey schließen.

Das neue Büro wird werktags von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet sein.