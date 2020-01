Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.20

Österreicher und Schweizer kommen bei der Berichterstattung im Newsportal DER FARANG zu kurz, findet ein Leser:



Sehr geehrte Redaktion, ich lese den FARANG täglich, da das Newsportal viele interessante und aktuelle Nachrichten aus Thailand beinhaltet. Gut so. Internationale Nachrichten jedoch hinken etwas hinterher. Was am Dienstag passiert kann man spätestens am Mittwoch in den internationalen Zeitungen lesen. Im FARANG dann erst am Donnerstag. Die News vom Automarkt sind im FARANG eher eine Nebensache. Neuankündigungen und neue Modelle könnten etwas detaillierter rapportiert werden. Der Sport-Report gehört definitiv allein den deutschen Lesern. Österreicher und die Schweizer Leser werden durch Ihr Magazin leider nie erfahren, welche Mannschaften dort reüssiert haben. Ist der Anteil der Österreicher und Schweizer Leser tatsächlich so schwindend klein? Trotzdem, danke für die stets interessanten Thai-News. Aktuelle, internationale News und Sportberichte außerhalb Deutschlands aber müssen wir woanders abrufen. Bitte betrachten Sie meine Beurteilung als konstruktive Kritik. Ich möchte FARANG sicher nicht missen.

Marcel Peter, Korat

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!