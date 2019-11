GRAZ (dpa) - Die konservative ÖVP und die Grünen in Österreich haben in einem politischen Stimmungstest auf Landesebene ihren Erfolgskurs fortgesetzt. Bei der Landtagswahl in der Steiermark legte die ÖVP nach ersten Hochrechnungen am Sonntag um mehr als sieben Prozentpunkte auf 35,9 Prozent zu. Die Grünen bekamen laut Hochrechnung mit 11,7 Prozent etwa fünf Prozentpunkte mehr.

Die sozialdemokratische SPÖ und die rechte FPÖ verbuchten ähnlich wie bei der Nationalratswahl Ende September jeweils starke Einbußen. Die SPÖ erreichte laut Demoskopen 23,4 Prozent, ein Minus von 5,9 Prozentpunkten. Besonders drastisch fielen die Verluste für die FPÖ aus. Die Rechtspopulisten kamen nur noch auf 17,6 Prozent (minus 9,2 Prozentpunkte). Im Landtag in Graz sind voraussichtlich auch die kommunistische KPÖ und die liberalen Neos vertreten.

ÖVP und Grüne verhandeln auf Bundesebene über die Bildung eines gemeinsamen Regierungsbündnisses und können das Ergebnis der Landtagswahl im nach Einwohnern viertgrößten Bundesland als Rückenwind interpretieren.