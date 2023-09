Von: Christian Rasp | 30.09.23

Am 1. Januar 2024 treten in Thailand neue Regeln für die Besteuerung von Einkommen aus dem Ausland in Kraft. Foto: Panithan/Adobe Stock

BANGKOK: Srettha Thavisin ist seit August 2023 neuer Premierminister in Thailand. Als eine der ersten Amtshandlungen hat er angeordnet, das bestehende Steuersystem genau unter die Lupe zu nehmen und diverse Regelungen auf den Prüfstand zu stellen und Schlupflöcher zu schließen.

Der Premier, der auch als Finanzminister fungiert, ist sich bewusst, dass fast jede neue Regierung in letzter Zeit zu Beginn ihrer Amtszeit dieses unpopuläre Thema ins Visier genommen hat und danach wenig bis nichts passiert ist. Gründe gab es immer, aber diesmal soll es anders laufen. Besonders bei der Erbschaftssteuer, der Grund- und Gebäudesteuer und der Einkommensteuer soll es Änderungen geben. Der Ansatz ist nachvollziehbar, denn beispielweise bei der Erbschaftssteuer nimmt der Staat aktuell gerade einmal 200 Millionen Baht pro Jahr ein.

Änderungen der Einkommensteuer

Für Ausländer besonders relevant sind Änderungen bei der Einkommensteuer. Bisher ist es so, dass nach aktueller Praxis ausländische Einkünfte von Residenten in Thailand nur dann steuerpflichtig sind, wenn diese in dem Finanzjahr, in dem sie erworben werden, nach Thailand fließen. Die „Krungthep Turakij“-Zeitung hat am 15. September berichtet, dass Residenten zukünftig ausländisches Einkommen versteuern müssen, unabhängig von der Frage, wann diese Einkünfte nach Thailand überwiesen werden. Diese Berichterstattung hat gleich für Aufregung gesorgt. Bekannt ist auch, dass die neue Regierung unter Führung der Pheu-Thai-Partei Geld braucht, unter anderem um die geplante Auszahlung von 560 Milliarden Baht an 55 Millionen Thais zu bezahlen. Der neue Premier gewährt in der „Bangkok Post“ weitere Einsichten in seine Sicht der Dinge, wenn er wörtlich sagt: Das Prinzip von Steuer ist, dass sie bezahlt werden muss, unabhängig davon, wie das Einkommen verdient wird. Die Aussage bezieht sich offensichtlich auf Einkommensteuer. Dies könnte ein erster Hinweis sein, dass zukünftig auch Renten ausländischer Residenten Begehrlichkeiten des lokalen Fiskus wecken. Doppelbesteuerungsabkommen bleiben von etwaigen Neuregelungen unberührt, die am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Jetzt wird es allerdings erst richtig spannend und auch teilweise amüsant. Im Internet kursieren seit Mitte September die wildesten Spekulationen: Was, wenn der Zahlungspflichtige nun behauptet, dass es sich bei dem nach Thailand überwiesenem Geld nicht um Einkünfte, sondern um Bestandsvermögen oder – nur beispielsweise – um ein Geschenk von Tante Erna handelt? Einige Youtuber sprechen auch von der Einführung einer Vermögenssteuer in Thailand mit der aktuell geplanten Änderung bei der Einkommensteuer. Dies ist allerdings höchst unwahrscheinlich, da dadurch eine Verquickung von Einkommen- und Vermögenssteuer entstehen würde. Tausend Fragen poppen unmittelbar auf: Vermögen kann schlecht nach individueller Einkommensteuer versteuert werden?! Würde inländisches Vermögen gleich besteuert? Im Ergebnis ist diese Sorge im Rahmen des Einkommensteuerrechts wohl nicht begründet. Anders könnte es beispielsweise bei laufenden Einkünften aus Depots oder ähnlichen Einkünften aus Vermögen im Ausland aussehen. Residenten in Thailand würden dann höchstwahrscheinlich zur Kasse gebeten. Auf die Veröffentlichung der genauen Regelungen ab 2024 darf man gespannt sein. Derzeit sind das alles nur Spekulationen. Es scheint allerdings so zu sein, dass die ganz lockeren Zeiten für Ausländer sich dem Ende neigen. Die derzeit zugänglichen einschlägigen Anweisungen des Finanzministeriums lassen entscheidende Fragen offen. Klar ist jedoch, dass Sorgen, die mit Einkommensteuer nichts zu tun haben, im aktuellen Zusammenhang unbegründet sind. Neuankömmlinge in Thailand müssen sich keine Sorgen um ihre 800.000 Baht Deposit machen. Auch Touris­ten können sich entspannen, da die geplanten Neuregelungen ausschließlich Residenten betreffen. Resident ist man im Regelfall, wenn man mehr als 180 Tage im Jahr in Thailand verbringt. Damit sind auch alle Thailand-Freunde vom Haken, die lediglich schlechtes Wetter in Europa durch einen Aufenthalt in Thailand überbrücken, der kürzer als ein halbes Jahr pro Kalenderjahr ist.

Residenten, die obige Themen betreffen, ist dringend zu raten, sich qualifiziert anwaltlich oder steuerrechtlich beraten zu lassen. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Dr. Google könnte sich als teurer Ratgeber erweisen. Dieser Beitrag dient lediglich der Information und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.