Von: Redaktion (dpa) | 21.04.20

LAUSANNE: Die Internationale Eislauf-Union hat ihren Kongress im thailändischen Phuket aufgrund der Coronavirus-Pandemie um eine Jahr auf den 31. Mai bis 4. Juni 2021 verschoben.

Wie die ISU am Montag mitteilte, haben die Mitgliedsverbände in einer Abstimmung mit großer Mehrheit für die Verlegung gestimmt. Dringende und wesentliche Entscheidungen, wie beispielsweise die Verabschiedung des Budgets für 2020/21, erfolgen per Briefwahl.