Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Kobsak Pootrakool, stellvertretender Generalsekretär des Ministerpräsidenten für politische Angelegenheiten, sorgt sich wegen des Konfliktes zwischen den USA und dem Iran um die Zukunft der thailändischen Wirtschaft.

Thailand müsse auf jeden Widerhall des Streits vorbereitet sein, dessen Richtung völlig unvorhersehbar sei. Der Konflikt könne weltweite Auswirkungen haben, und Thailands Wirtschaft werde unvermeidlich davon betroffen sein, ob an den Aktienmärkten oder bei den Preisen für Öl und Gold. „Wir müssen wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Betracht ziehen, um für die Zukunft gerüstet zu sein“, erklärte Kobsak. Er erwartet vom Kabinett noch in diesem Monat zusätzliche Konjunkturanreize für die angeschlagene Wirtschaft und Unterstützung besonders für kleine und mittlere Unternehmen.