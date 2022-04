Konferenz zur Zukunft Europas: Plenum nimmt 325 Vorschläge an

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.22

STRAßBURG: Der große Bürgerdialog zur Zukunft der Europäischen Union steht nach einem Jahr kurz vor dem Abschluss. Am Samstag wurden bei der letzten Plenarsitzung der sogenannten Konferenz zur Zukunft Europas in Straßburg insgesamt 325 Vorschläge angenommen. Sie sollen am 9. Mai Spitzenvertretern der EU übergeben werden.

Konkret soll die Politik nach Wünschen der Teilnehmer zum Beispiel Mindeststandards für die Qualität von Nahrungsmitteln setzen, schnelle Internetverbindungen sicherstellen und die Herabsetzung des Wahlalters bei EU-Wahlen von 18 auf 16 Jahren prüfen. Zudem wird vorgeschlagen, in fast allen Politikbereichen das Einstimmigkeitsprinzip aufzugeben. Damit könnte die EU schneller handeln und schlagkräftiger werden.

Das Plenum setzte sich aus Vertretern des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission sowie Vertretern aller nationalen Parlamente und Bürgern zusammen. Basis war eine digitale Plattform, auf der Bürger Ideen austauschen konnten. Zudem gab es Diskussionsveranstaltungen in allen 27 EU-Mitgliedstaaten und mehrere Bürgerforen, für die jeweils 200 Europäerinnen und Europäer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Allein auf der Plattform wurden mehr als 16.000 Ideen vorgebracht.

Überschattet wurde die Annahme der Vorschläge am Samstag von der Entscheidung der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), ihre Beteiligung an der Konferenz mit sofortiger Wirkung einzustellen. Die sechstgrößte Gruppe im EU-Parlament will damit gegen Defizite bei Beteiligungsmöglichkeiten und Legitimität protestieren. Einziges deutsches Mitglied in der Fraktion ist der frühere AfD-Politiker Lars Patrick Berg.