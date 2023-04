SURAT THANI/PHANG-NGA: Der Komplize eines Polizisten, der am Samstagabend (8. April) seinen Schwiegervater und zwei weitere Verwandte in ihrem Haus in Surat Thani tötete, wobei auch seine Frau, sein Sohn und sein Bruder ums Leben kamen, wurde in Phang-nga verhaftet, berichtete die thailändische Zeitung „Thai Rath heute“ am Montag (10. April 2023).

Thailands nationaler Polizeichef Pol. General Damrongsak Kittipraphat sagte, dass gegen 11 Uhr ein arbeitsloser Mann, der nur als Mr. Manop identifiziert wurde und der den 46-jährigen Oberstleutnant Attaporn Wichien bei dem tödlichen Angriff begleitete, in Phang-nga verhaftet wurde, bewaffnet mit einem M16-Gewehr.

Getötet wurden am Samstagabend (8. April 2023) Thammarong Nilniyom oder Phoo Yai Rong, 60, ein ehemaliger Dorfvorsteher und Besitzer des Hauses im Unterbezirk Bang Ngon, Bezirk Phunphin, seine Frau Nilthip Palakachen oder Taeng, 49, sein Bruder Pornsak Petchchu oder Phoo Yai Kraw, 56, ebenfalls ein ehemaliger Dorfvorsteher, und der Bruder des Polizisten, Thammarat Wichien, 48, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, wurden ebenfalls tot aufgefunden.

Attaporns Frau, Panida Nilniyom oder Tak, die Tochter von Thammarongs erster Frau, wurde heute Montagmorgen in einem Resort erschossen aufgefunden, während sein Sohn, der nur als Khun Bass, 22, identifiziert wurde, gestern Abend tot in einer Limousine gefunden wurde.

Pol. General Damrongsak sagte, dass die Ermittlungen ergeben haben, dass Khun Bass von seinem Vater getötet wurde, wobei die Autopsie und die Beweise auch zeigen, dass er seine Frau getötet hatte, bevor er den Angriff auf das Haus der Ölpalmenplantage seines Schwiegervaters startete.

Er fügte hinzu, dass Attaporn bald verhaftet werden wird, da alle Möglichkeiten zur Verfolgung genutzt werden. Er führte auch Gespräche mit dem Chef der Provinzpolizei der Region 8 über die Erlaubnis für Polizisten, verschiedene Waffen zu tragen, denn obwohl dies für die von ihnen bearbeiteten Fälle notwendig ist, müssen diese Waffen sorgfältig ausgegeben und verbessert werden.