KomÃ¶die ohne Tiefgang - Â«My Big Fat Greek Wedding 3Â»

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.23

MÜNCHEN: Als «My Big Fat Greek Wedding» 2002 ins Kino kam, war die Komödie ein großer Erfolg. Weltweit spielte der Film rund um Toula und ihre griechische Großfamilie Hunderte Millionen US-Dollar ein. Auch die Fortsetzung 2016 lief gut, konnte die Kritiker jedoch nicht mehr ganz so überzeugen. Nun startet «My Big Fat Greek Wedding 3 - Familientreffen» im Kino mit altbekannten Darstellern - dennoch dürften so manche Besucher enttäuscht sein.

Nia Vardalos hat viele aus dem früheren Team wieder an Bord geholt. Sie selbst schrieb das Drehbuch, führte Regie und ist wieder Toula, natürlich ein paar Jährchen gealtert und immer noch an der Seite von Ian (Ian Corbett). Auch andere beliebte Charaktere sind dabei, etwa Andrea Martin als Toulas Tante Voula und Maria Vacratsis als Tante Frieda. Auch Louis Mandylor als Bruder Nick sowie die Cousins Nikki (Gia Carides) und Angelo (Joey Fatone) spielen wieder mit und sorgen mit all den anderen für lautstarkes Chaos.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Toula will den letzten Wunsch ihres verstorbenen Vaters erfüllen und in seinen griechischen Heimatort reisen, um dort drei seiner alten Freunde zu treffen. Eine Wiedervereinigung nach all den Jahren. Natürlich ist der ganze Clan mit an Bord, als das Flugzeug in Chicago abhebt. Mit geballter Exzentrik und Familiendynamik sorgen alle in dem Örtchen für viel Wirbel und so manche Verwicklungen, natürlich auch romantischer Natur.

Regisseurin Vardalos setzt wieder einmal mehr auf das Chaos, das die Familie mit ihren höchst eigenwilligen Mitgliedern anrichtet. Typisch griechisch, so die Botschaft des Films. Das mag alles auf den ersten Blick liebevoll und witzig wirken. Doch im Verlauf des Films wird klar, dass die Situationskomik nicht ausreicht, um die reichlich dünne Geschichte mit Leben und vor allem Spannung zu füllen. Dass die Komödie zwischendurch eher wie ein touristisches Werbevideo für die Schönheiten Griechenlands wirkt, macht die Sache nicht besser, sondern fast etwas peinlich.

Sehr schade, denn tatsächlich steckt einiges an Emotionalität und Möglichkeiten in dem Film, die sich aber nicht entfalten können. Stattdessen kommt sicher bald der nächste Witz um die Ecke - und die Geschichte bleibt zum großen Bedauern nur an der Oberfläche, allem Hochglanz zum Trotz.