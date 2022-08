Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger freuen sich auf Ihren Besuch am Pressestand des Magazins DER FARANG. Foto: Rüegsegger

PATTAYA/BÜLACH: Seit Freitag herrscht wieder authentische Thailand-Atmosphäre auf dem Areal der Stadthalle Bülach: Das Thai Food & Culture Festival feiert sein Comeback nach dreijähriger Corona-Pause – und DER FARANG ist mit dabei!

Bereits am Freitag, dem ersten Festivaltag, erzielte die Veranstaltung auffallend viele Besucher, die aufzeigten, dass das Interesse und die Sehnsucht nach Thailand so groß ist wie nie zuvor.

Foto: Rüegsegger

Am Samstag fand in den Abendstunden mit einem Konzert angesagter thailändischer Musiker einer der Höhepunkte der Veranstaltung, ausgelassen gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden – sanuk mak mak!

Foto: Rüegsegger

DER FARANG ist auf dem Thai Food & Culture Festival 2022 wieder mit einem Pressestand vertreten, an dem die Sonderausgabe FA17/2022 erhältlich ist, die anlässlich des Festivals produziert wurde und viele Tipps zum Leben und Auswandern nach Thailand sowie herrliche Reisereportagen umfasst, die einfach Lust auf einen Urlaub in Thailand machen.

Foto: Rüegsegger

Das Verlegerehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger freut sich auf Ihren Besuch und kann Ihnen wertvolle Auskünfte aus erster Hand zum Leben und Auswandern nach Thailand geben.

Mit einem Messestand vertreten sind dieses Jahr auch mehrere Anzeigenkunden des Magazins DER FARANG:

RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok: Schulleiter Christian Vogel ist persönlich vor Ort und erteilt Auskünfte zum Bildungsprogramm der RIS.

Thailand Reisen Reber: Mitinhaber Fabian Reber freut sich darauf, interessierten Besuchern die besten Reisedeals in Thailand zu offerieren.

APG Insurance Broker: Geschäftsführer Rainer Erlenkötter ist auf dem Festival persönlich dabei und infromiert über sein Dienstleistungsangebot.

Swiss Helping Point: Der neue Geschäftsführer Beat Amrein und sein Mitarbeiter Peter Baumann freuen sich, auf Ihren Besuch!

Das Thai Food & Culture Festival 2022 findet in der Stadthalle Bülach (Karte) im Zürcher Unterland statt und hat am Sonntag von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Eintritt frei