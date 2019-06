Von: Björn Jahner | 17.06.19

BANGKOK: Die seit mehr als zwei Jahren geplante, doch immer wieder verschobene Einführung der sogenannten „Mangmoom Card“ („Spinnen“-Karte) entwickelt sich zur unendlichen Geschichte.

Das einheitliche Bezahlsystem für Skytrain (BTS), U-Bahn (MRT), Airport Rail Link (ARL) und Linienbusse sollte ursprünglich bereits im August 2016 zum Einsatz kommen. Seitdem wurden viele neue Starttermine angekündigt, jedoch nicht eingehalten. Der für Westler oftmals merkwürdig klingende Name – „Mangmoom“ – wurde gewählt, da Nutzer der Karte wie eine „Spinne“ in ihrem Netz das komplette Nahverkehrsnetz der Hauptstadt mit nur einer einzigen Karte nutzen können. SRT Electric Train Company, Betreiberunternehmen des ARL, begründet die erneute Verschiebung mit technischen Problemen bei der Installation des Systems. Geklärt werden müsse zudem noch die Frage, wie die Einnahmen unter den drei „Mangmoom“-Parteien – der Betreiber des ARL, die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) und die Firma, die das neue Bezahlsystem zur Verfügung stellt, aufgeteilt werden sollen, wenn es dann tatsächlich in Betrieb geht. Zwischenzeitlich informierte Suthep Panpeng, Generaldirektor von SRT Electric Train, dass täglich mehr als 4.000 Passagiere des ARL den Fahrpreis mit der staatlichen Wohlfahrtskarte für einkommensschwache Bevölkerungsschichten begleichen würden. Insgesamt wird der ARL-Service Tag für Tag von über 90.000 Pendlern genutzt.