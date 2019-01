BOGOTÁ (dpa) - Der Terror ist in Kolumbiens zuletzt friedlicher gewordener Hauptstadt Bogotá zurück. Hinter dem Anschlag mit 21 Toten sollen die linken ELN-Rebellen stehen. Der Angriff ist ein schwerer Rückschlag für den Friedensprozess in dem südamerikanischen Land.

Nach dem schwersten Bombenanschlag der vergangenen Jahre in Kolumbien mit 21 Toten hat die Regierung die linke Guerillaorganisation ELN für die Tat verantwortlich gemacht. «Diese Leben wurden zerstört durch eine verwerfliche Aktion, durchgeführt von der ELN», sagte Verteidigungsminister Guillermo Botero am Freitag. Generalstaatsanwalt Néstor Humberto Martínez kündigte an: «Wir werden das Oberkommando der ELN als Drahtzieher anklagen.» Die Führungsriege der Rebellengruppe äußerte sich zunächst nicht.

Am Donnerstag waren bei einem Anschlag auf eine Polizeiakademie in der kolumbianischen Hauptstadt außerdem Dutzende verletzt worden. Kurz nach einer Zeremonie zur Beförderung von Kadetten hatte ein Mann ein mit Sprengstoff beladenes Auto auf das Gelände der Polizeischule General Santander im Süden der Millionenmetropole gefahren und zur Detonation gebracht.

Papst Franziskus verurteilte am Freitag die «blinde Gewalt». In einem Telegramm drückte er den Angehörigen der Opfer, die ihr Leben in einer «so menschenverachtenden Aktion» verloren hätten, seine Anteilnahme aus.

Der Täter, der bei dem Anschlag ums Leben kam, habe den Ermittlungen zufolge unter dem Kampfnamen «Mocho Kiko» jahrelang als Sprengstoffexperte in den Reihen der ELN gedient, sagte Verteidigungsminister Botero. Er habe Kämpfer im Umgang mit Sprengstoff ausgebildet und bei einer Explosion seine rechte Hand verloren.

In der Nacht auf Freitag nahmen die Sicherheitskräfte in Bogotá einen Verdächtigen fest. Bei dem Mann wurde ein Mobiltelefon, ein militärisches Handbuch und eine Uniform sichergestellt. Er habe seine Beteiligung an dem Bombenanschlag eingeräumt, sagte Generalstaatsanwalt Martínez.

Seit dem Friedensvertrag zwischen der größeren Rebellengruppe Farc und der Regierung 2016 ist die marxistisch-leninistische Nationale Befreiungsarmee (ELN) die letzte noch aktive Guerillaorganisation in dem südamerikanischen Land. Mit ihren rund 1500 Kämpfern verübt sie vor allem im Osten Kolumbiens immer wieder Anschläge und nimmt Geiseln. Erst vor wenigen Tagen hatten ELN-Kämpfer im Osten Kolumbiens den Helikopter einer Sicherheitsfirma abgeschossen, drei Mitarbeiter als Geiseln genommen und 1,7 Milliarden Pesos (478.000 Euro) erbeutet.

Zwar hatte sich die Sicherheitslage in Kolumbien zuletzt verbessert. Abtrünnige Farc-Kämpfer, Verbrechersyndikate und die ELN verüben vor allem auf dem Land noch immer Anschläge. Friedensgespräche mit der ELN wurden im vergangenen Jahr abgebrochen, nachdem bei einem Bombenanschlag auf eine Polizeiwache in der Hafenstadt Barranquilla fünf Beamte ums Leben gekommen waren.

Angesichts des neuen Anschlags in Bogotá sind neue Friedensverhandlungen nun in weite Ferne gerückt. Erschwert werden Gespräche mit der ELN zudem dadurch, dass die Gruppe, anders als die Farc, nach Einschätzung von Sicherheitsexperten keine straffe Kommandostruktur hat und die Regionalkommandeure weitgehend unabhängig agieren.

Der rechtskonservative Präsident Iván Duque gilt als Kritiker des von seinem Vorgänger Juan Manuel Santos eingeleiteten Friedensprozesses mit den linken Rebellengruppen. «Diese verachtenswerte Aktion wird nicht ungesühnt bleiben», sagte Duque in einer Fernsehansprache nach dem Bombenanschlag. «Die Terroristen wollen unsere Gesellschaft einschüchtern. Kolumbien wird ihnen beweisen, dass wir eine starke und geeinte Nation sind, die vor diesen Aggression nicht einknickt.»