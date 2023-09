PATHUM THANI/SAMUT PRAKAN: Drei kolumbianische Staatsangehörige – zwei Männer und eine Frau – wurden in Samut Prakan wegen angeblicher Einbrüche in der Provinz Samut Prakan festgenommen.

Die Verdächtigen wurden am Mittwoch (6. September 2023) in der Provinz Pathum Thani festgenommen, als sie einen weiteren Einbruch begehen wollten, teilte die Polizei von Samut Prakan am Freitag (8. September 2023) auf einer Pressekonferenz mit.

Die Polizei präsentierte der Presse auch gestohlene Wertsachen und Gegenstände, die die Verdächtigen bei ihren mutmaßlichen Straftaten benutzt hatten. Dazu gehörten eine Toyota-Limousine mit zwei gefälschten Nummernschildern, Einbruchswerkzeug, Sturmhauben, Banknoten im Wert von 32.700 Baht und Bargeld in mehreren Fremdwährungen.

Oberstleutnant Chotwat Luangwilai, stellvertretender Kommandant der Polizei von Samut Prakan, sagte am Freitag, dass die Verdächtigen in der Nacht zum 29. August 2023 in ein Haus in einer gehobenen Wohnsiedlung eingebrochen waren und später am 2. September 2023 in zwei weitere Häuser in der Provinz einbrachen.

Im ersten Haus wurde ein Tresor im zweiten Stock aufgebrochen. Der Hausbesitzer berichtete, dass zu den gestohlenen Wertgegenständen Banknoten im Gesamtwert von 200.000 Baht, 500 US-Dollar und 50.000 Rupien sowie Goldketten, Goldringe und Diamantschmuck im Wert von über 500.000 Baht gehörten.

Aufnahmen von Überwachungskameras führten die Polizei zu dem gemieteten Haus der Verdächtigen in der Provinz Chonburi. Zu Festnahmen kam es jedoch erst am 6. September 2023, als sich die Verdächtigen in Pathum Thani aufhielten.