Koh Tao Notzuchtfall: Aussage gegen Aussage

Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.18

KOH TAO: „Die Missachtung der Vergewaltigung meiner Tochter durch die Polizei ist verachtungswürdig und eine Schande!“ Das schreibt die Mutter der mutmaßlich am 26. Juni am Sairee Strand von Koh Tao missbrauchten 19-jährigen Engländerin. Ihre Reaktion auf die Antworten der Polizei von Koh Tao und Koh Phangan fällt insbesondere deshalb so wütend aus, weil auf beiden Inseln behauptet wird, eine Vergewaltigung sei bei keiner Polizeistation jemals angezeigt worden.

Aussage gegen Aussage. Auf der einen Seite die junge Londoner Touristin Iris B. (Name geändert), die sagt, in der Nacht des 26. Juni nach dem Besuch der Leo Bar am Sairee-Beach betäubt und brutal missbraucht worden zu sein. Sie sei nach 1 Uhr morgens mit starken Unterleibsschmerzen aufgewacht, ihr Slip heruntergezogen und Spermaspuren auf ihrem T-Shirt. Neben ihr, so sagt Iris B., habe ein grinsender Asiate gesessen und sei dann weggelaufen.

Polizei Koh Tao und Phangan: keine Anzeige wegen Vergewaltigung

Die Polizei widerspricht ihren Angaben, sie habe am 27. Juni gegen Mittag auf der Nachbarinsel Koh Phangan eine Vergewaltigung und Raub angezeigt. Polizeihauptmann Crissada Thongsakul erinnert sich anders. Glaubt man seinen Ausführungen, dann sei die 19 Jahre alte Britin mit einem Bekannten eher zufällig auf seiner Polizeistation aufgetaucht, auf einem Zwischenstopp auf Koh Phangan, um den Verlust ihrer Wertgegenstände anzuzeigen.

Von einer Vergewaltigung sei niemals die Rede gewesen, behauptet Crissada Thongsakul und hat dies auch gegenüber der Regjonalzeitung Khaosod so artikuliert. Ähnliches ließ Koh Taos Polizeichef verlauten. Piyapong Boonkaew gibt an, seit Monaten keinen Fall von Notzucht oder ähnlicher Gewalt in seinem Wirkungsbereich – zu dem auch der Sairee Strand gehört – bearbeitet zu haben.

Mit Hilfe eines britischen Journalistenkollegen, der Kontakt mit dem Opfer und der Mutter in London hat, gelangte heute eine Nachricht an die Redaktion des FARANG, in dem die Mutter entsetzt auf die Stellungnahmen in Thailand reagiert. Sie schreibt, ihre Tochter habe am Morgen nach dem Verbrechen Koh Tao verlassen und sei in Koh Phangan nur mit dem Ziel von Bord gegangen, die Vergewaltigung anzuzeigen. Ihr sei gesagt worden, so die Mutter von Iris B., Koh Tao fiele nicht in die Jurisdiktion der Polizeihauptstelle Koh Phangan und man könne nur den Verlust der Wertgegenstände protokollieren.

„Die Abweisung der Strafanzeige meiner Tochter wegen eines Kapitalverbrechens durch die handelnden Polizeibeamten bezeichne ich als verabscheuenswürdig“, schreibt sie in ihrer Stellungnahme. „Wir haben ein medizinisches Gutachten“, schreibt sie weiter, „und dieses ging mit unseren Aussagen sowie sichergestellter DNA des Täters an die Polizei in London.“

Mutter: Warum sollte meine Tochter nur verlorene Wertgegenstände melden?

Warum, fragt die Mutter der 19-jährigen in England, sollte ein Mädchen in eine Polizeistation spazieren, schwer traumatisiert und noch unter Schock stehend – und dann nur den Verlust ihrer Kreditkarten und ihres IPhone melden? Bis heute befinde sich ihre Tochter in einem lokalen Vergewaltigungs-Krisenzentrum in London in stationärer Behandlung. „Wegen des Verlustes ihres Telefons? Sicher nicht!“, klagt die Frau an, die in Londons Künstlerszene bekannt ist und eine tadellose Reputation besitzt.

Während thailändische Zeitungen – bis auf die Khaosod English – bisher keinerlei Notiz von dem neuerlichen Koh Tao-Fall genommen haben, sorgt das Tauziehen zwischen dem mutmaßlichen Opfer und der thailändischen Polizei in Großbritannien wieder für Wirbel. Alte Fälle wurden in den vergangenen beiden Tagen aufgerührt, darunter der nie zweifelsfrei geklärte Doppelmord am Sairee Beach an den britischen Rucksacktouristen Hannah Witheridge und David Miller vom 15. September 2014. Auch damals hatte es weltweit harsche Kritik an den Ermittlungsmethoden der Polizei vor Ort gegeben.

Mit Hilfe von Interpol soll eine Neuaufnahme erreicht werden

Interessant könnte dieser Fall werden, wenn die britische Polizei mit Hilfe von Interpol tatsächlich eine Aufnahme des strittigen Vergewaltigungsfalles vom 26. Juni 2018 erreicht. Iris B. soll ihren Peiniger anhand von Fotos erkannt haben. Außerdem läge eine verwertbare DNA des Täters vor, sagt die Mutter aus. Zusammen mit einem unabhängigen medizinischen Gutachten, das – wie behauptet – tatsächlich eine eindeutige Vergewaltigung von Iris B. dokumentiert, könnten Koh Tao, der Sairee Beach und ganz Thailand noch einmal unliebsam in die Weltschlagzeilen geraten.