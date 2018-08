KOH TAO: Was läuft da falsch nach dem gemeldeten neuerlichen Vergewaltigungsfall auf Koh Tao? Eine 19-jährige aus England behauptet, in der Nacht des 26. Juni am Sairee Beach in einer Bar betäubt und später am Strand vergewaltigt worden zu sein. Die Polizei auf Koh Phangan sagte gestern gegenüber der Zeitung Khaosod, ihr sei kein solcher Fall bekannt geworden – andernfalls hätte man sofort ermittelt.

Der Redaktion des FARANG liegt jedoch ein Polizeiprotokoll dazu vor, erstellt am 27. Juni 2018 in der Polizeistation auf Koh Phangan, unterzeichnet von dem Polizeibeamten Kritsada Tongsakul. Darin ist zu lesen, dass die junge Frau aus London sehr wohl Anzeige erstattete. Ihr seien nach der Vergewaltigung durch einen ihr unbekannten Thailänder Wertgegenstände abhandengekommen, sagte sie aus. Ihre Kreditkarte, ein Iphone und 5000 Baht in bar.

Das Mädchen beklagte sich später, dass auf Koh Phangan nur der Raub protokolliert worden sei, nicht jedoch die an ihr begangene Vergewaltigung. Sie sagt bis heute, die Polizeibeamten hätten sich geweigert, diesen Straftatbestand überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.

Wieso bestritt Koh Taos stellvertretender Polizeichef, Oberleutnant Napha Senathit, gestern auf Anfrage der Khaosod Zeitung, dass es überhaupt einen Fall Irene B. (Name zum Schutz des Opfers geändert, der Redaktion bekannt) gegeben habe? Wurde die Polizeistation Koh Tao nicht von den Kollegen der Nachbarinsel Koh Phangan informiert, nachdem die junge Frau aus London dort vorstellig geworden war? Immerhin stand zumindest der Raub in den Polizeiakten – es erscheint unwahrscheinlich, dass danach keine Kommunikation der Polizeistationen stattgefunden haben soll.

Die Glaubwürdigkeit des Opfers wurde in britischen Zeitungen sowie in Thailand erscheinenden Online-Portalen wie Visa.com, Wochenblitz, Phuket News und anderen Medien nicht angezweifelt, in Leserkommentaren gab es hingegen Spekulationen, ob die Vergewaltigung jemals stattgefunden habe. Der unserer Redaktion vorliegende Polizeibericht vom 27. Juni bestätigt hingegen die Version des Opfers. Warum sollte eine 19jährige nach ihrer Vergewaltigung nur einen Raub anzeigen und die körperliche Gewalt verschweigen?

In ihrer Heimatstadt London suchte die junge Britin nach ihrer Rückkehr gemeinsam mit ihrer Mutter ein Krankenhaus auf. Dort wurde festgestellt, dass die 19-jährige Urlauberin vergewaltigt und auch anal missbraucht worden war. Auf einem von ihr mitgebrachten T-Shirt fanden sich eindeutige DNA-Spuren, die bereits analysiert worden sind. Die Mutter der Urlauberin, eine bekannte Musikerin in London, will den Fall nicht auf sich beruhen lassen und hat Interpol eingeschaltet.

Gegenüber der Khaosod Zeitung bestätigte der Besitzer der Leo Bar am Sairee Strand – dem Ort, am dem sich Irene B. zuletzt aufgehalten hatte, dass die Mutter aus Großbritannien ihn über Facebook kontaktiert und befragt habe. Er sagte gegenüber Khaosod, ihm sei in der Nacht des 26. Juni nichts Besonderes aufgefallen, was am Strand passiere, könne er nicht kontrollieren. Dass die Aufzeichnungen von Videokameras in der Bar und dessen Umfeld bereits gelöscht worden seien, das teilte er der verzweifelten Mutter des Opfers mit. Das sei nach dem langen Zeitraum seit der mutmaßlichen Tat jedoch nichts Außergewöhnliches, erklärte der Barbesitzer der Khaosod Zeitung.

Dass Interpol Druck aufbauen kann und die thailändischen Polizeikollegen zur Neuaufnahme des Falles bewegt, das hofft die Mutter von Irene B. inständig. Immerhin habe ihre Tochter anhand von Facebook Fotos den mutmaßlichen Täter identifizieren können. Er soll ein im Tourismusgewerbe arbeitender Mann aus Koh Tao sein, stämmig, großgewachsen und kein Unbekannter. Die Samui Times hatte gestern berichtet, die 19 Jahre Urlauberin habe ihren Peiniger nach der Vorlage mehrerer Fotos von Thais erkannt, obwohl sie vor der Tat betäubt worden sei.