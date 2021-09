KOH SAMUI: Ab Oktober wird Koh Samui das „Samui Plus“-Modell zur Öffnung der Insel für geimpfte ausländische Reisende durch das flexiblere „Sandbox“-Modell ersetzen. Samuis Tourismusbranche erwartet vom Wechsel zum „Sandbox“-Modell, dass die Zahl der Hotelbuchungen auf über 10.000 Übernachtungen ansteigen wird, erklärte der Bezirksleiter Teerapong Chuaychoo am Sonntag gegenüber der Presse.

Im Rahmen des „Samui Plus“-Modells können internationale Touristen seit dem 15. Juli neben Koh Samui auch die beiden Nachbareilande Koh Phangan und Koh Tao bereisen, wenn sie volständig gegen Covid-19 geimpft und negativ auf das Coronavirus getestet wurden.

Bisher sind im Rahmen des „Samui Plus“-Modells in dem Zeitraum vom 15. Juli bis zum 1. September nur 524 Touristen auf die drei Inseln gereist. Darunter vier Infektionsfälle – zwei am ersten Tag sowie je einer am siebten und dreizehnten.

Laut Khun Teerapong seien insgesamt 331 Touristen nach Koh Samui gereist, die zuvor ihren obligatorischen Aufenthalt in der „Phuket Sandbox“ absolviert hatten, und fünf Touristen aus dem „7+7“-Programm. Darüber hinaus gab es 576 Vorausbuchungen von Touristen von September bis Oktober mit insgesamt 7.171 Zimmernächten, was laut Khun Teerapong eine zufriedenstellende Zahl sei.

Er führte fort, dass die Buchungszahlen auf Koh Samui wahrscheinlich bald 10.000 Nächte erreichen wird. Er schätzt, dass die Buchungen zunehmen werden, wenn die Covid-19-Maßnahmen im Oktober gelockert werden und das „Samui Plus“-Modell in das „Samui Sandbox“-Modell umgewandelt wird.

„Wir sind bereit für den Start des „Samui Sandbox“-Modells am 1. Oktober, worauf wir uns seit 15. Juli mit dem ‚Samui Plus‘-Modell vorbereitet haben“, so Khun Teerapong.

Nach dem „Samui Plus“-Modell müssen die Touristen in den ersten drei Tagen auf dem Gelände des „Samui Plus“-Hotels bleiben. Ihnen wird gestattet, das Hotelzimmer zu verlassen, nicht aber das Hotelgelände. Vom vierten bis siebten Tag dürfen sie auf der Insel nur Ausflüge zu vorgegebenen Zielen bzw. sich auf „designated routes“ bewegen. Vom 8. bis 14. Tag können sich auf der ganzen Insel frei bewegen und weiter nach Koh Phangan oder Koh Tao reisen. Ab dem fünfzehnten Tag werden ihnen reisen durchs gabnze Land gestattet.

Mit dem Wechsel zum „Samui Sandbox“-Modell dürfen sich die Besucher wie beim Pilotprojekt auf Phuket auf Koh Samui vierzehn Tage lang frei bewegen, jedoch die Insel nicht verlassen. Nach 14 Nächten auf Koh Samui und drei Covid-19-Tests mit negativem Befund wird ihnen gestattet, Koh Samui zu verlassen und sich im ganzen Land frei bewegen zu lassen.