Koh Samui hat wieder Strom

Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.21

KOH SAMUI: Die Reparaturarbeiten an dem beschädigten Unterwasserkabel, das die Inseln Samui und Phangan mit Strom versorgt, wurden am Montagabend abgeschlossen. Seit Montagmorgen war es auf den beiden Inseln zu weitreichenden Stromausfällen gekommen.

Die Elektrizitätsbehörde PEA teilte am Dienstag mit, dass das 115kv Unterwasserkabel zwischen dem Bezirk Khanom in der Provinz Nakhon Si Thammarat und Koh Samui repariert worden sei und die Stromversorgung am Montag ab 20.28 Uhr für alle Gebiete von Koh Samui und Koh Phagnan wieder sichergestellt sei. Sechs mobile Stromerzeugungsfahrzeuge, die in den betroffenen Gebieten eingesetzt worden waren, würden nicht mehr benötigt. Laut dem PEA-Bezirksleiter Jakkrit Meedet war die Stromversorgung auf der Koh Samui nicht kritisch gewesen. Der Stromausfall vom Montag sei ein „normaler Unfall" gewesen.



Die PEA will eine Firma beauftragen, eine Unterwasseruntersuchung durchzuführen und herauszufinden, was den Schaden am Kabel verursacht hat, das das Kraftwerk 2 im Tambon Mae Nam auf Koh Samui versorgt. Nach Medienberichten soll das Kabel durch einen Anker, der von dem Schiff HTMS Anthong etwa zwei Kilometer vor Samui geworfen wurde, beschädigt worden sein. Der Stromausfall begann am Montag um 8.07 Uhr.