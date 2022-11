Von: Björn Jahner | 28.11.22

KOH SAMUI: Am Sonntag begrüßte Koh Samui das erste Kreuzfahrtschiff seit drei Jahren mit 636 Passagieren, die am Na Thon Pier an Land gingen. Die Passagiere wurden von den Einheimischen mit einer Vielzahl an Aktivitäten und Aufführungen empfangen.

Die MV Viking ist das erste europäische Kreuzfahrtschiff, das seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie vor drei Jahren in Thailand eingetroffen ist. Laut den Behörden sollen von Dezember bis Anfang nächsten Jahres weitere Kreuzfahrtschiffe in Koh Samui anlegen.

Nach Aussage der Leiterin des Tourismusbüros auf Koh Samui, Supakarn Yodchoon, entspricht die Zahl der ausländischen Besucher auf Koh Tao fast dem Vor-Corona-Niveau, während das Besucheraufkommen auf Koh Samui und Koh Phangan bei 60 Prozent des Vor-Corona-Niveaus liegt.

Die MV Viking Mars mit 470 Besatzungsmitgliedern startete am 25. Oktober in Athen (Griechenland) und legte in Israel, Ägypten, Jordanien, Oman, Indien, Sri Lanka, Malaysia und Singapur an, bevor das Schiff Koh Samui erreichte.