Von: Björn Jahner | 16.04.23

Foto: Tourism Authority Of Thailand

KRABI: Das vom thailändischen Ministerium für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz (DNP) im Juli 2020 eingeführte E-Ticketing-System hat zu einem Anstieg der Einnahmen aus den Eintrittsgebühren für die Phi-Phi-Inseln um 20 bis 30 Prozent geführt.

Das DNP berichtet, dass das System durchschnittlich 1 Million Baht pro Tag eingebracht hat, bzw. bis heute insgesamt 137 Millionen Baht. Die Inseln werden täglich von etwa 4.000 Besuchern besucht, die meisten davon sind russische und europäische Touristen.

Trotz des Erfolgs des E-Ticketing-Systems hat der Leiter des Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi-Phi Nationalparks Probleme bei der Verifizierung der E-Tickets festgestellt, die auf schlechte Telefonsignale zurückzuführen sind. Außerdem können Touristen, die zu anderen Inseln wie Koh Phai und PKoh hi Phi Don reisen, das E-Ticketing-System aufgrund der schwachen Signalstärke nicht nutzen.

DNP-Chef Atthaphon Charoenchansa will innerhalb von zwei Jahren E-Tickets für den Eintritt in alle Nationalparks einführen. Die Pandemie führte dazu, dass der Hat Noppharat Thara Mu Koh-Phi-Phi-Nationalpark für zwei Jahre geschlossen wurde, was zu Verbesserungen der Umwelt und zur Wiederherstellung des ökologischen Systems auf mehreren Inseln führte. Ein Beispiel ist die Maya-Bucht, wo mehrere Schwarzspitzen-Riffhaie zurückgekehrt sind.

Im September 2020 kündigten die fünf thailändischen Nationalparks eine Erhöhung der Eintrittspreise für ihre Attraktionen um 100 Prozent an. Je nach Park liegen die Eintrittspreise zwischen 300 und 400 Baht für Erwachsene und 150 bis 200 Baht für Kinder.