Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.20

KOH PHANGAN: Die für Sonntag geplante Vollmondparty ist abgesagt worden. Und weitere soll es vorerst nicht geben.

Laut dem Bürgermeister von Koh Phangan werden die beliebten monatlichen Partys wegen des Covid-19-Virusausbruchs bis auf weiteres gestrichen. Die Absage stellt eine weitere Herausforderung für Thailands Tourismus dar, der unter dem Ausbleiben chinesischer Urlauber und niedrigen Buchungen für die nächsten Wochen leidet. Der Tourismus macht etwa 18 Prozent des thailändischen Bruttoinlandsprodukts aus.

Die erste Vollmondparty soll eine einmalige Dankesparty in den Paradise Bungalows am Strand im Jahr 1983 für etwa 20 bis 30 Reisende gewesen sein. Die Partys wurden in den 80er und 90er Jahren durch Mundpropaganda weltweit berühmt, und die Veranstaltung zog zuletzt jeden Vollmondabend etwa 8.000 bis 30.000 Menschen an. Partygäste feiern bis zum nächsten Morgen, auch mit Hilfe von zweifelhaften Cocktails, die zumeist in kleinen Eimern herbeigeschleppt werden, berichtet „The Thaiger“.

Haad Rin hat zwei Hauptstrände - Sunset Beach im Süden und den größeren Sunrise Beach im Norden. Die Vollmondparty findet am Sunrise Beach statt. Die Bars entlang des Strandes von Haad Rin sind mit massiven Soundsystemen ausgestattet, die bis zum frühen Morgen für Tanzmusik sorgen. Die Vollmondparty ist für viele junge Rucksacktouristen aus aller Welt, die Südostasien besuchen, zu einem Muss geworden.