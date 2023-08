KOH PHANGAN: Ein spanischer Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, nachdem auf der Full-Moon-Party-Insel Koh Phangan im südlichen Golf von Thailand menschliche Leichenteile auf einer Mülldeponie gefunden wurden.

Der 29-Jährige wurde auf die Polizeistation von Koh Phangan gebracht, um im Zusammenhang mit dem Verschwinden eines 44-jährigen Kolumbianers befragt zu werden.

Der Spanier hatte das Verschwinden seines Freundes am Donnerstagabend (3. August 2023) bei den örtlichen Behörden gemeldet, nachdem Gerüchte über den Fund von Leichenteilen die Runde machten. Müllsammler hatten auf der Mülldeponie in Moo 4 auf Koh Phangan am Donnerstag Leichenteile entdeckt, darunter ein abgesägtes Becken und Eingeweide mit einem Gewicht von etwa fünf Kilogramm, die in einem Düngemittelsack verpackt waren.

Foto: The Nation

Am darauffolgenden Freitag (4. August 2023) wurden weitere Leichenteile an derselben Stelle in einem schwarzen Plastiksack gefunden, einschließlich zweier Beine, eines schwarzen T-Shirts, einer Shorts und roter Boxershorts.

Die Polizei, unterstützt von Gerichtsmedizinern und medizinischem Personal des örtlichen Krankenhauses, vermutet, dass es sich bei den Leichenteilen um Überreste des vermissten Kolumbianers handeln könnte. Daraufhin wurde der Spanier unter der Leitung von Polizeioberstleutnant Surapong Thanomjit, dem Kommissar der Provinzpolizei Region 8, zum Verhör vorgeladen.

Ersten Ermittlungen zufolge kannten sich die beiden Männer von früheren Begegnungen und hatten eine Reise nach Koh Phangan geplant, um sich dort zu treffen. Der Kolumbianer hatte ein Hotelzimmer auf der Insel für den Zeitraum vom 31. Juli bis zum 3. August 2023 gebucht. der Spanier war bereits am 31. Juli 2023 im Hotel angekommen und hatte das Zimmer bezogen, bevor sein Freund eintraf.

Foto: The Nation

Der Spanier behauptet, dass er seinen Freund am Mittwoch (2. August 2023) gegen 15.00 Uhr an einem Pier auf Koh Phangan abgeholt habe. Anschließend seien sie gemeinsam in ein Restaurant gegangen und später den Strand von Haad Rin in der Nähe ihres Hotels besucht. Am Mittwoch nach Mitternacht sei der Kolumbianer plötzlich verschwunden, und er wisse nicht, wohin sein Freund gegangen sei.

Die Ermittler fanden heraus, dass der Spanier das Hotelzimmer bewohnte, das ursprünglich von seinem Freund gebucht worden war. Zudem hatte er für Dienstag und Mittwoch ein weiteres Zimmer in der Nähe des Salad-Strandes reserviert, wie Oberstleutnant Surapong berichtete.

Die Polizei stellte fest, dass der Spanier am Dienstagabend (1. August 2023) in einem Lebensmittelgeschäft ein Messer, Gummihandschuhe, einen Küchenschwamm, ein Reinigungskissen, eine Flasche Reinigungsmittel und Müllsäcke gekauft hatte.

Bei der Durchsuchung des Zimmers des Spaniers wurden Reinigungsspuren im Kühlschrank, im Badezimmer und am Spülbecken festgestellt. Im Abfluss des Zimmers wurden zudem Blutspuren, Gewebe, Fett und Haare gefunden. Proben wurden für weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen entnommen, wie Polizeigeneralleutnant Surapong bestätigte. Die Ermittlungen zu dem mysteriösen Fall dauern an.