KOH PHANGAN: Das Provinzgericht von Koh Samui hat einen Haftbefehl gegen einen spanischen Koch erlassen, der verdächtigt wird, die Leiche seines kolumbianischen Liebhabers, einem Chirurgen, in einem Hotelzimmer auf der Insel Koh Phangan im Südlichen Golf von Thailand getötet und zerstückelt zu haben.

Der Polizeipräsident der Region 8, Generalleutnant Surapong Thanomjit, bestätigte der Presse, dass die gerichtliche Genehmigung erfolgt sei, nachdem ein DNA-Test menschlicher Teile, die am Donnerstag (3. August 2023) von Müllsammlern auf einer Mülldeponie auf der Insel gefunden worden waren, ergeben hatte, dass sie von einem 44-jährigen kolumbianischen Staatsbürger stammen.

Die beiden Männer sollen seit etwa einem Jahr eine Beziehung gehabt haben.

Der spanische Verdächtige, 29, wurde auf der Polizeistation von Koh Phangan festgenommen. Er wird des vorsätzlichen Mordes sowie des Verbergens und Entfernens von Körperteilen zur Verschleierung des Todes oder der Todesursache beschuldigt.

Foto: The Nation

Nach Aussage von Polizeileutnant Surapong wirkte der Verdächtige entspannt, nachdem er zugegeben hatte, den Kolumbianer getötet und zerstückelt zu haben.

Die Provinz- und Touristenpolizei hatte den Spanier verhört und Beweise in dem Fall gesammelt. Lediglich die Leichenteile, die nach Angaben des Verdächtigen in einem Seesack ins Meer geworfen wurden, seien noch nicht gefunden worden. Die Suche gehe weiter, fügte er hinzu.

In einer Erklärung gegenüber der Polizei behauptete der Verdächtige, dass das Opfer am letzten Dienstag (1. August 2023) in sein Hotelzimmer gekommen und ihn um Sex gebeten habe. Der Spanier wurde wütend und schlug ihn, woraufhin der Kolumbianer stürzte und mit dem Kopf gegen die Badewanne schlug, was seinen Tod verursachte. Polizeileutnant Surapong sagte, dass die Ermittler von seiner Aussage nicht überzeugt seien, da die gesammelten Beweise darauf hindeuteten, dass der Mord vorsätzlich begangen wurde.

Die Polizei hatte erfahren, dass der Spanier den Kolumbianer gebeten hatte, zur Vollmondparty nach Koh Phangan zu kommen, und dass es der Kolumbianer war, der die Ausgaben des Spaniers bezahlt und ihm erlaubt hatte, seine Kreditkarte zu benutzen. Außerdem habe der Kolumbianer für den Spanier ein Restaurant in Spanien eröffnet, so der Beamte.

Daher sei das Motiv für die Tötung noch unklar, sagte Polizeigeneralleutnant Surapong. Neben der Beziehung zwischen den beiden – die sich nach Angaben des Verdächtigen verschlechtert hatte – könnten auch Geld und Besitz eine Rolle spielen.

Oberst Panya Nirattimanon, der Polizeichef von Koh Phangan, sagte, dass es bestätigt sei, dass der Verdächtige der Sohn des spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho Aguirre und der Schauspielerin Silvia Bronchalo sei. Er war in seinem Heimatland ein bekannter Koch und hatte auch einen YouTube-Kanal.

Sein Vater war Berichten zufolge schockiert, als er erfuhr, dass sein Sohn unter Mordverdacht geraten war. Er hatte sich mit der spanischen Botschaft in Thailand in Verbindung gesetzt und war in das Land gereist, um seinen Sohn zu besuchen.

Das Opfer betrieb ein erfolgreiches Geschäft für kosmetische Chirurgie in Monteria, Kolumbien.