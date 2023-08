KOH PHANGAN: Die Polizei hat ihre Ermittlungen im Fall des kolumbianischen Schönheitschirurgen, der auf Koh Phangan ermordet wurde, abgeschlossen. Trotz der Tatsache, dass der Großteil der Leiche, die angeblich von seinem Partner zerstückelt wurde, noch nicht aufgefunden wurde.

Polizeigeneral Surachate „Big Joke“ Hakparn, stellvertretender nationale Polizeichef, gab am Dienstag (15. August 2023) vor Reportern bekannt, dass die Ermittlungen in Bezug auf den Mord an Edwin Arrieta Arteaga, 44 Jahre alt, nach intensiven wochenlangen Untersuchungen abgeschlossen seien.

Arrieta wurde mutmaßlich am 1. August auf Koh Phangan ermordet. Der Tatverdächtige, sein Freund Daniel Sancho B., 29 Jahre alt und ein bekannter YouTube-Koch sowie der Sohn eines bekannten spanischen Schauspielerehepaares, soll für die grausame Tat verantwortlich sein.

Laut Polizeigeneral Surachate, der die Ermittlungen leitete, reiste der Verdächtige am 31. Juli, einen Tag vor Arrieta, nach Thailand. Geplant war ein Treffen der beiden am 2. August auf Koh Phangan, wofür Arrieta ein Hotelzimmer buchte. Jedoch hatte der Verdächtige auch ein Zimmer in einem anderen Hotel reserviert, wo er angeblich später seinen Geliebten tötete.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige die Leiche in 17 Teile zerstückelt haben soll. Einige dieser Teile habe er in einem Seesack verpackt und ins Meer geworfen, während er den Rest in einen Müllsack tat, den er im kommunalen Abfallentsorgungszentrum von Tambon Koh Phangan entsorgte. Müllsammler entdeckten diese Überreste am 3. August.

Polizeigeneral Surachate betonte, dass die Indizien auf einen vorsätzlichen Mord hindeuteten. Es wurden Beweise dafür gefunden, dass der Verdächtige am 1. August ein langes Messer, Plastiktüten, Reinigungsmittel und Gummihandschuhe erworben hatte. Zusätzlich fand die Polizei im Hotelzimmer Blutspuren, menschliches Gewebe, Fettspuren und Haare.

Die Polizei informierte, dass der Verdächtige die Anschuldigungen des vorsätzlichen Mordes sowie des Verbergens und Entfernens von Leichenteilen zur Vertuschung der Todesumstände zugegeben hat.

Polizeigeneral Surachate teilte mit, dass die Königlich Thailändische Polizei die kolumbianische Botschaft kontaktieren werde, um den Kontakt zur Familie des Opfers herzustellen, damit diese die sterblichen Überreste in Empfang nehmen kann.