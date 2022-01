KOH PHANGAN: Besucher der „Full Moon Countdown Party“ im vergangenen Dezember werden zum Covid-19-Selbsttest aufgefordert, nachdem nach der Großveranstaltung in sozialen Netzwerken mehrere Partygänger positive Testergebnisse geteilt haben.

Für große mediale Aufmerksamkeit hat der Beitrag einer Ausländerin gesorgt. Sie teilte auf TikTok ein Video, das drei positive Covid-19-Antigentestergebnisse zeigt. In dem Video heißt es: „Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie ich in diese Situation geraten bin?“, bevor Videos von der feiernden Menschenmenge auf der Countdown-Veranstaltung in einer populären Bar am Haad Rin Beach eingeblendet werden.

Auf zunehmende Kritik auf ihren Beitrag antwortete die Touristin: „Jeder, der auf solche Partys geht, ist sich des Risikos bewusst! Es ist meine eigene Schuld!!! Stay safe ppl.“ Auch andere In darauf folgenden Kommentaren teilten weitere Netizen mit, dass sie an der Party teilnahmen und später ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Entgegen zunehmender Gerüchte, dass viele Menschen nach der Countdown-Veranstaltung auf Koh Phangan positiv auf Covid-19 getestet wurden, hat die örtliche Gesundheitsbehörde keine Zunahme der Infektionen nach der Party verzeichnet.

Hunderte von Expats und ausländischen Reisenden strömten zum Jahreswechsel nach Koh Phangan, um an der berühmten Countdown-Veranstaltung teilzunehmen. Die Raja-Fähre die zwischen dem Donsak-Pier in Surat Thani und Koh Phangan verkehrt, soll so überfüllt gewesen sein, dass etwa die Hälfte der Passagiere auf dem Boden saß. Es gab weder ausreichend Platz für soziale Distanzierung noch ausreichend Belüftung. Die Besucher mussten keinen Impfnachweis vorlegen und die Besucher mussten sich keiner Covid-19-Kontrolle unterziehen, als sie auf der Insel ankamen, berichtet „The Thaiger“.

In der Nacht des großen Neujahrs-Countdown am Haad Rin Beach mussten die Partygänger jedoch den Beamten Gesundheitsministeriums am Haupteingang zum Strand ihren Impfausweis oder ihren „Thailand Pass“ vorzeigen. Die thailändische Regierung hatte in der Neujahrsnacht allen Lokalen im ganzen Land gestattet, Silvester bis um 1 Uhr auszuschenken, wenn sie die Regeln des „Covid Free Setting“ befolgen.

Nach den großen Neujahrspartys im ganzen Land wurden Covid-19-Heimtests in Thailand zur „Norm“ und viele Partygänger haben ihre ATK-Testergebnisse in den sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram geteilt. Ein Großteil der Netizen hatte Neujahrsfeiern in Pattaya und Phuket besucht.