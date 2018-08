KOH PHANGAN: Die malerische Inselperle Koh Phangan im Golf von Thailand entpuppt sich als ein echtes Naturparadies und bietet alle Zutaten für einen erholsamen Urlaub. Einsame, von türkisfarbenen Meeresfluten umspülte Traumstrände warten darauf, entdeckt zu werden. Bunt-belebte Korallenriffe unter Wasser locken Schnorchler und Taucher an. An Land kann man in urgemütlichen Strandbars beim Baywatching den Müßiggang des Lebens genießen oder auf einer Motorradtour die Inselidylle auf eigene Faust erkunden.

