TRAT: Koh Mak an der äußersten Ostküste des Golfs von Thailand wurde auf der weltweit führenden Reisemesse ITB Berlin zu einer der drei besten Erfolgsgeschichten im Bereich des nachhaltigen Tourismus gekürt.

Koh Mak belegte den zweiten Platz in der Kategorie „Governance, Reset and Recovery“ bei den „2023 Green Destinations Story Awards“ auf der ITB Berlin.

Green Destinations ist eine globale Organisation, die in den Niederlanden gegründet wurde und nachhaltige Reiseziele sowie ihre Unternehmen und Gemeinden unterstützt.

Den ersten Platz belegte die Normandie in Frankreich, der dritte Platz ging an die japanische Stadt Oguni. Koh Mak wird im Rahmen des Regierungsprogramms „Designated Areas for Sustainable Tourism Administration“ (Dasta) zu einem kohlenstoffarmen Reiseziel entwickelt.

Die 15 Quadratkilometer große Insel ist nach Koh Chang und Koh Kood die drittgrößte Insel in Trat und beherbergt Kautschuk- und Kokosnussplantagen, eine Gemeinde, kleine Hotels und Resorts.

Sie gehört außerdem zu den drei thailändischen Orten, die zusammen mit Ban Huay Pu Keng in Mae Hong Son und den Sapphaya-Gemeinden in Chai Nat in die Liste der 100 weltweit besten grünen Reiseziele 2022 aufgenommen wurden.

Die „Green Destinations Awards“ wurden am Dienstag (7. März 2023) verliehen. Die ITB Berlin ging am Donnerstag (9. März 2023) auf dem Gelände der Messe Berlin zu Ende.