Foto: The Nation

SATUN: Gouverneur Ekarat Leesen hat über die Koh Lipe ein Lockdown verhängt, nachdem bei Tests mit Antigen-Kits 32 neue Covid-19-Infektionen auf der Insel festgestellt worden waren.

Vor der Testkampagne befanden sich in Satun 24 Patienten im kommunalen Isolationszentrum, 7 Patienten in häuslicher Isolation und 11 wurden im Krankenhaus von Satun behandelt. Alle Transporte von und nach der Insel wurden für zwei Monate eingestellt. Die Provinzverwaltung wird infizierte Patienten behandeln lassen und die Bewohner der Insel mit Hilfsgütern versorgen. Ekarat sagte weiter, „nach zwei Monaten werden wir die Situation bewerten und die Wiedereröffnung der Insel für Touristen in Betracht ziehen". Fischern der beiden Inseln Adang und Bulone ist der Besuch von Koh Lipe untersagt, um das Risiko einer Ausbreitung des Virus auf andere Inseln zu verringern.

Koh Lipe ist eine kleine, L-förmige Insel, die vor der Küste von Satun in der Andamanensee liegt. Die drei Kilometer lange Insel ist Teil des Tarutao-Nationalparks und ist bei thailändischen und ausländischen Touristen beliebt. Etwa 60 Prozent der Inselbewohner sind bereits doppelt gegen Covid-19 geimpft worden.