Von: Björn Jahner | 19.03.22

PATTAYA: Der Bürgermeister von Pattaya, Sonthaya Khunpluem, informierte über den aktuellen Stand der Renovierungsarbeiten am Tawaen-Pier auf Koh Larn, die seit fast 25 Jahren in Betrieb ist.

Wegen ihres baufälligen Zustands soll sie nun restauriert und repariert werden soll. Die Arbeiten umfassen die gesamte Hauptstruktur der Anlegebrücke, den Brückenboden, die Dächer, das Geländer und die Kaianlage.

Nach Aussage von Khun Sonthaya wird die Restaurierung des Tawaen Piers im nächsten Jahr (2023) vollständig abgeschlossen sein. Ein konkretes Datum nannte er nicht.

Der Tawaen-Pier gilt als einer der wichtigsten Häfen für Touristen, die nach Koh Larn reisen. An Wochenenden und in der Hochsaison steuern fast 60 Prozent aller Besucher, die mit Ausflugsbooten oder Schnellbooten nach Koh Larn reisen, den Tawaen Pier und weitere 40 Prozent den Na-Ban-Pier an.

Beide Anlegestellen haben unterschiedliche Fährzeiten, womit den Insulanern das Pendeln zum Festland erleichtert wird. Der Fähr- und Betriebszeiten der beiden Anlegestellen hängen außerdem vom Wind und von der Strömung ab.