PATTAYA: Nach Aussage des Stadtrates von Pattaya wird die entstehende Müllverbrennungsanlage auf Koh Larn voraussichtlich Anfang nächsten Jahres betriebsbereit sein.

Da die Pattaya vorgelagerte Badeinsel in Vor-Corona-Zeiten täglich von Zehntausenden von Touristen besucht wurde und unter einem großen Müllproblem litt, hatte der Stadtrat den Bau einer Verbrennungsanlage in Auftrag gegeben.

Derzeit fallen auf Koh Larn täglich etwa 12 Tonnen Müll an. Die Beamten vermuten jedoch, dass die Abfallmenge wieder immens zunehmen wird, wenn ausländische Touristen in großer Zahl nach Pattaya zurückkehren. Darüber hinaus besuchen auch viele Inlandstouristen das Eiland, vorwiegend an Wochenenden und an Feiertagen.

Die geplante Verbrennungsanlage hat eine Kapazität von 25 Tonnen und kann nach Aussage des Stadtrates 50 Tonnen Müll pro Tag vernichten. Bis die Anlage in Betrieb genommen werden kann, wird der anfallende Unrat auf einer Deponie in der Inselmitte gelagert, auf der Chemikalien gegen den Gestank eingesetzt werden.