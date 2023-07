Von: Björn Jahner | 30.07.23

PATTAYA: In den sozialen Medien sind Beiträge von Touristen aufgetaucht, die die erstaunliche Verwandlung einiger Strände auf Koh Larn vor Pattaya in der Provinz Chonburi dokumentieren. Eine faszinierende Planktonblüte hat das Wasser in ein sattes Grün getaucht.

Planktonblüten treten auf, wenn in einem bestimmten Meeresgebiet ein Übermaß an Sonnenlicht und Nährstoffen vorherrscht. Dieses begünstigt das rasche Wachstum von Mikroorganismen, die das umgebende Wasser durch ihre Dichte und Färbung verändern.

Sorasak Thongbongpetch, Sekretär des Vorsitzenden der Gemeinde Koh Larn, erklärte, dass solche Planktonblüten jedes Jahr zwei- oder dreimal während der frühen Regenzeit auftreten, wenn Süßwasser ins Meer fließt. Obwohl das Meerwasser vorübergehend seine Klarheit verliert und grün erscheint, kehrt es rasch wieder in seinen Normalzustand zurück.

Allerdings ist Vorsicht geboten, da Planktonblüten einen unangenehmen Geruch verursachen, der auf das Massensterben von Plankton zurückzuführen ist. Einige Menschen können allergisch auf Plankton reagieren, weshalb es ratsam ist, während einer solchen Blüte nicht im Wasser zu schwimmen. Khun Sorasak empfiehlt stattdessen, die Strände aufzusuchen, wo das Wasser weiterhin klar und durchsichtig bleibt.