PATTAYA: In Vorbereitung auf die touristische Öffnung Thailands erhielt am Dienstag fast die Hälfte der Einwohner von Koh Larn ihre dritte Covid-19-Impfung. Ziel der Inselverwaltung ist, Koh Larn als derzeit Pattayas wichtigste Attraktion für Inlandstouristen zu einem sogenannten „Blue Village for Tourists“ („Blauen Zone für Touristen“) zu entwickeln, die frei von Covid-19 ist.

„Blue“ steht nach Angaben der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) für „Business, Leisure and Ultimate Experience“ (Geschäftsreise, Freizeit und ultimatives Erlebnis) und ist Teil einer Marketingkampagne, die darauf abzielt, das Vertrauen von in- und ausländischen Besuchern in die Sicherheit thailändischer Touristenziele in der Pandemie zu erhöhen.

Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunplume sagte gegenüber der Presse, dass die Auffrischungsimpfung mit dem Vakzin von AstraZeneca für die Insulaner oberste Priorität hätte, die zwischen März und Mai dieses Jahres bereits zweimal mit dem Covid-19-Impfstoff von Sinovac geimpft wurde.

Khun Sonthaya fügte hinzu, dass das Gesundheitsamt Chonburi weiter Covid-19-Impfstoffe für Pattaya bereitstellt, damit bis zur geplanten Öffnung der Stadt für ausländische Touristen am 1. November dieses Jahres so viele Einwohner wie möglich vollständig geimpft werden können.