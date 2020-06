PATTAYA: Am Montag (1. Juni) wurde die für mehr als zwei Monate zur Corona-Prävention für Besucher gesperrte Badeinsel Larn wieder geöffnet.

Die Insulaner berichteten den Medien, dass der erste Besuchertag insgesamt ruhig verlief. Zwar verzeichnete das Eiland einen den ganzen Tag über gleichmäßig erfolgenden Zustrom von Menschen, von denen ein Großteil jedoch Geschäfteinhaber oder Angestellte waren, die nicht auf der Insel wohnhaft sind und deshalb – wie auch alle anderen Bevölkerungsteile mit Wohnsitz außerhalb von Koh Larn – für mehr als zwei Monate die Insel nicht betreten durften.

Während der Abriegelung Koh Larns zur Unterdrückung der Ausbreitung des Coronavirus durften sich nur dauerhaft auf der Insel lebende Personen auf dem Eiland aufhalten. Die Einwohnerzahl beträgt nach Aussage der Behörden ca. 500 Menschen. Während sie im April die Insel nicht verlassen durften wurden die Beschränkungen im Mai dahingehend gelockert, dass die Insulaner mit einer einmal täglich eingesetzten Fähre und mit Booten zum Festland übersetzen durften sowie zurück.

Da der Hauptwirtschaftszweig Koh Larns der Tourismus ist, haben die meisten Insulaner seit mehr als zwei Monaten keine Möglichkeit, Einkommen zu generieren, weshalb sie regelmäßig mit Nahrungsmittelspenden der Stadt Pattaya versorgt wurden, um überleben zu können. Verständlich, dass deshalb am Montag die Freude groß war, als die ersten Tagesausflügler wieder auf der Insel eintrafen, auch wenn der Großteil einheimische Besucher waren, da der internationale Flugverkehr nach Thailand noch mindestens bis zum 30. Juni ausgesetzt wird.

Der Fährbetrieb erfolgt auch nach Beendigung der Corona-Pause regelmäßig ab den frühen Morgenstunden. Nach Aussage der Hafenbehörde wird der Fahrplan voraussichtlich jedoch schon bald der Situation angepasst werden, da wegen der Einhaltung der sozialen Distanzierung an Bord der Schiffe weniger Fahrgäste befördert werden können. So rechnet die Fährbetreiber damit, dass das Fahrgastaufkommen am kommenden Wochenende zunehmen wird.

Sowohl am Hafen Bali Hai in Pattaya als auch auf Koh Larn wurden mehrere Kontrollpunkte eingerichtet, an denen die Besucher auf Corona-Symptome überprüft werden. Neben dem obligatorischen Fiebermessen – sowohl vor dem Übersetzen am Festland als auch bei Ankunft auf der Insel – werden ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen geboten. Zudem müssen sich die Tagestouristen über die „Thai Chana“-Plattform zur Rückverfolgung im Corona-Notfall an- und abmelden.

Wie auch in Pattaya sind auch auf Koh Larn alle Bars und Unterhaltungseinrichtungen geschlossen, Partys und jede weitere Art des gesellschaftlichen Zusammentreffens sind wie auch auf dem Festland verboten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Bisher noch geschlossen sind auch alle Hotels und Gästehäuser der Insel. Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden sollen sie jedoch bereits in den nächsten Tagen wieder ihren Gastbetrieb aufnehmen.