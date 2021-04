Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.21

PATTAYA: Die Pattaya vorgelagerte Insel Larn wird nicht für Touristen geschlossen, obwohl ein Mann, der wenige Tage in einem Restaurant gearbeitet hatte, auf Covid-19 positiv getestet wurde.

Während der Mann vom 3. bis 6. April im Restaurant auf der Koh Larn beschäftigt war, soll er an einem Abend mehrere Nachtlokale in Pattaya aufgesucht haben. Das Restaurant wurde inzwischen für drei Tage geschlossen und desinfiziert. Alle Kontaktpersonen wurden getestet und mussten für 14 Tage in Selbstquarantäne. Touristen sind zu strengen Präventivmaßnahmen aufgefordert, einschließlich der obligatorischen Nutzung der MorChana-App zur Kontaktverfolgung.