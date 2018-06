PATTAYA: Wegen der Umweltschäden auf der Koh Larn und des wachsenden Touristenstroms hat die Universität Silpakorn ein 13-Punkte-Programm erarbeitet, das auch eine Eintrittsgebühr für Besucher vorsieht.

Täglich setzen zwischen 9.000 und 10.000 Urlauber zu der Pattaya vorgelagerten Insel über. Die Kapazität gibt Assistant Professor Panita Wongmahadlek mit rund 6.400 an. Die hohe Zahl der Touristen belastet die Umwelt, auch wegen gravierender Probleme bei der Wasserversorgung, der Abwässer und des hohen Müllaufkommens. Mit den Einnahmen aus dem Eintritt und der Geschäftswelt sollen diese Probleme behoben werden. Vor allem müssen für das hohe Müllaufkommen Lösungen gefunden werden. Derzeit können täglich nur 25 Tonnen per Schiff zum Festland gebracht werden, deshalb wächst auf der Insel die Deponie. Es sollen inzwischen 50.000 Tonnen sein. Nach dem 13-Punkte-Programm sollen Straßen ausgebaut, das öffentliche Transportsystem verbessert, täglich 50 Tonnen Müll verschifft und die Wasserversorgung ausgebaut werden. Das Unternehmen Eastern Water Resources Development and Management liefert täglich 1,3 Millionen Liter Wasser, benötigt werden aber 1,6 Millionen Liter, an den Wochenenden 1,8 Millionen Liter. Die Insel hat acht Strände und zwei Anleger. Diese Piers sollen ebenso aufgewertet werden wie die Sicherheit, vor allem bei den wassersportlichen Aktivitäten. Nach der Studie haben die populären Inseln Koh Samet, Koh Kut, Koh Mak und Koh Chang ähnliche Probleme wie Koh Larn.