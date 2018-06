Von: Björn Jahner | 09.06.18

PATTAYA: Die Pattaya vorgelagerte Koh Larn gilt als das meistbesuchte Ausflugsziel der Touristenmetropole. Die Badeinsel zu erreichen ist kinderleicht.

Ab dem Pier am Hafen Bali Hai verkehren kunterbunte Fähren den ganzen Tag in regelmäßigen Abständen für nur 30 Baht zu dem knapp sieben Kilometer entfernt gelegenen Eiland. Angesteuert werden der Na-Ban-Pier im Hauptort der Insel um 7, 12, 14, 15.30, 17 und 18.30 Uhr (Rückfahrt: 6.30, 7.30, 9.30, 12, 14, 15.30, 16.30, 17 und 18 Uhr) sowie der Tawaen Beach um 8, 9, 11 und 13 Uhr (Rückfahrt: 13, 14, 15, 16 und 17 Uhr). Die Fahrkarten sind direkt an der Anlegestelle am Pier erhältlich.