PATTAYA: Die der Touristenmetropole vorgelagerte Ausflugsinsel Koh Larn in der Provinz Chonburi beendet 14. Juni 2021 ihre Corona-Pause und heißt ab Montag wieder in- und ausländische Besucher willkommen.

Die nur 30 Bootsminuten von Pattaya entfernt liegende Insel gehört wegen ihrer feinsandigen Strände und kristallklaren Meeresfluten zu den wichtigsten Ausflugszielen der Ostküstenprovinz. In Vor-Corona-Zeiten stellten chinesische, koreanische und russische Tagesausflügler den Großteil der Inselbesucher dar. Im Schnitt zog Koh Larn jährlich mehr als 1,8 Millionen Besucher an, bzw. ca. 5.000 Menschen pro Tag, weshalb an den Stränden des Eilands, insbesondere am Hauptstrand Tawaen, bis zum Ausbruch der Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 stets großer Andrang herrschte.

Parallel zur Wiedereröffnung der Insel für Besucher wurde auch der Fährbetrieb zwischen Süd-Pattayas Laem Bali Hai und Koh Larn wieder aufgenommen.

Besucher können auf der Insel übernachten. Es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Besucher gegen Covid-19 geimpft sein müssen, wenn sie die Insel besuchen möchten. Auch ein Covid-19-Test ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erfährt man auf der Facebook-Seite der Gemeinde Koh Larn.