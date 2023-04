TRANG: Der Gouverneur von Trang, Kajornsak Charoensopha, will den schönsten Strand der Welt nutzen, um den Aufschwung in der südlichen Provinz voranzutreiben.

Koh Kradan in Trang wurde in diesem Monat von Touristen überschwemmt, nachdem er vom britischen „World Beach Guide“ auf Platz 1 der 100 schönsten Strände der Welt gewählt worden war.

Als Reaktion darauf kündigte der Gouverneur am Mittwoch (26. April 2023) Entwicklungspläne an, die darauf abzielen, die winzige Insel in ein wichtiges Tourismusziel zu verwandeln. Er sprach nach einem Treffen von Regierungsbehörden, lokalen Unternehmen und Investoren, bei dem Möglichkeiten zur Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus mit minimalen Auswirkungen auf die unberührte Umwelt von Koh Kradan erörtert wurden.

Die Hoffnung auf einen Tourismusboom nach drei Jahren der Verwüstung durch die Covid-19-Pandemie wurde diesen Monat geweckt, als die Ankünfte auf Koh Kradang nach der Aufnahme in den „World Beach Guide“ von 300 auf durchschnittlich 2.000 pro Tag anstiegen.

Der plötzliche Zustrom löste jedoch weit verbreitete Besorgnis darüber aus, dass die kleine, nur 2,4 Quadratkilometer große Insel in der Andamanensee schwere Schäden erleiden könnte.

Koh Kradan liegt im Hat-Chao-Mai-Nationalpark, nur 10 km vom Festland entfernt, und ist berühmt für seinen unberührten weißen Sand und seine Korallenriffe, in denen es von Meereslebewesen nur so wimmelt.

Khun Kajornsak sagte, dass ein ständiges Managementteam im Rahmen des Nationalparks eingerichtet wird, um die Insel zu verwalten und zu erhalten.

Unter der Leitung des Chefs des Hat-Chao-Mai-Nationalparks wird das Team die Aufgabe haben, das ordnungsgemäße Anlegen der Boote, die Tauchaktivitäten und die Abfallentsorgung auf der Insel zu überwachen. Es wird alle Aspekte des Umweltmanagements abdecken, einschließlich der rotierenden Tauch- und Schnorchelzonen, um die Korallenriffe zu schützen. Das Team wird auch die Zahl der Touristen verwalten, obwohl keine Einzelheiten über eine Touristenquote genannt wurden.

In der Zwischenzeit werden die von den Andamanenseeprovinzen zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 8 Millionen Baht für den Bau eines nachhaltigen Tourismuszentrums verwendet, in dem die Besucher Unterkunft, Verpflegung und andere Dienstleistungen erhalten.

Örtliche Tauchveranstalter organisieren außerdem Ausflüge, um Müll vom Meeresboden zu sammeln, Korallenriffe zu untersuchen und sich um einen Weltrekord zu bewerben, an dem 700 bis 800 erfahrene Taucher teilnehmen.

Vom 1. Juni bis zum 30. September 2023 wird die Nationalparkverwaltung jedoch Koh Kradan und die benachbarten Inseln Koh Chuak, Koh Waen und Koh Muk für vier Monate schließen, damit sich die natürlichen Ressourcen regenerieren können.

Die Tourismussaison wird vom 1. Oktober bis zum 31. Mai 2023 wieder aufgenommen.

Tourismusunternehmen in der Provinz Trang haben die Nationalparkverwaltung in einem Schreiben gebeten, die Inseln das ganze Jahr über offen zu halten.