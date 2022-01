Koh Changs Polizei sucht nach sechs infizierten Ausländern

KOH CHANG: Die Polizei der Provinz Trat fahndet nach sechs Ausländern, die über das „Test & Go“-Modell nach Thailand eingereist sind, jedoch ihr AQ-Hotel auf der Insel Koh Chang noch vor dem Erhalt ihrer RT-PCR-Testergebnisse verlassen haben, die allesamt positiv waren.

Laut den „Test & Go“-Regeln dürfen vollständig gegen Covid-19 geimpfte Reisende erst dann ihr gebuchtes AQ-Hotel verlassen und sich frei im ganzen Land bewegen, wenn sie nach Ankunft im Königreich negativ auf das Virus getestet wurden.

„Sie wurden positiv auf Covid-19 getestet, aber die Behörden können sie seit Mittwoch (5. Januar) nicht mehr erreichen, und wir befürchten, dass sie die Insel bereits verlassen haben könnten“, teilte Koh Changs Bezirkschef Chanchai Phacharawarangkun am Freitag der Presse mit.

„Der Bezirk hat eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf Koh Chang aufgegeben, damit die Beamten die Suche nach ihnen einleiten können. Darüber hinaus wurden alle Hotels in der Provinz Trat angewiesen, die Beamten sofort zu benachrichtigen, wenn sie die sechs Touristen finden“, fügte Khun Chanchai hinzu.

Bei den gesuchten Touristen handelt es sich um zwei Franzosen (beide 22 Jahre alt), zwei Polen (62 und 51 Jahre alt), einen Norweger (38 Jahre alt) und einen Schweizer (31 Jahre alt).

Am Freitag meldete Trat 53 Covid-19-Neuinfektionen, während sich 173 Patienten in medizinischer Behandlung im Krankenhaus befinden. In der Provinz wurden keine neuen Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.