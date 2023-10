Von: Björn Jahner | 23.10.23

TRAT: Am zurückliegenden langen Wochenende strömten zahlreiche Besucher auf die idyllische Insel Koh Chang in der Provinz Trat an der Ostküste des Golfs von Thailand.

Polwaree Buchakiat, Leiter des Nationalparks Mu Koh Chang, gab an, dass die Insel anlässlich des heutigen König-Chulalongkorn-Tags und des Endes der Schulferien förmlich von Besuchern überrannt wurde.

Allein in diesem Monat hat das Nationalparkbüro Mu Koh Chang Eintrittsgelder von über 1 Million Baht eingenommen, was für diesen Zeitraum als außergewöhnlich hoch betrachtet wird.

Die Mehrheit der Besucher waren Thailänder und Europäer, während chinesische Touristen noch nicht in großer Zahl erschienen sind, informierte Polwaree.

„Das Wetter verspricht viel. Das Meer erstrahlt in seiner vollen Pracht, das Wasser ist kristallklar und die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite. Ein gelegentlicher Regenschauer trübt die Stimmung nicht“, so der Parkleiter.

Saksit Moongkarn, ehemaliger Vorsitzender des Tourismusrats von Trat, berichtete, dass an diesem verlängerten Wochenende rund 25.000 Besucher nach Trat kamen, nachdem in der Vorwoche durchschnittlich täglich etwa 600 Reisegruppen eingetroffen waren.

Auch in anderen Regionen verzeichnete man in diesem Zeitraum einen Anstieg der Touristenzahlen.

Etwa 3.500 Touristen besuchten den Doi Inthanon Nationalpark in Chiang Mai, darunter 2.833 Thailänder und 661 Ausländer.

Die niedrigste Temperatur in Doi Inthanon lag bei 10 Grad Celsius, und die Wettervorhersage für den Morgen versprach bewölktes und nebliges Wetter.

Auch im Phu-Kradueng-Nationalpark in Loei zogen die niedrigen Temperaturen fast 2.000 Touristen an, die während des dreitägigen Wochenendes die kühle Luft genossen. Der Leiter des Parks, Adisorn Hemthanont, berichtete, dass die meisten Besucher begeisterte junge Wanderer waren, die die Herausforderung des kalten Wetters suchten. Die Temperatur fiel gestern Morgen auf etwa 17,5 Grad Celsius.

In der Nähe des Phu-Kradueng-Nationalparks liegt der Phu-Ruea-Nationalpark, wo ebenfalls die Zahl der Besucher stieg. Bei einer Temperatur von 16 Grad entschieden sich viele für den Berggipfel, um das beeindruckende Wolkenmeer bei Sonnenaufgang zu bewundern.

Ein weiterer begehrter Ort an diesem verlängerten Feiertagswochenende war der Thi-Lo-Su-Wasserfall im Bezirk Umphang in der Provinz Tak.

Der Bezirksvorsteher von Umphang, Thanpawat Puriwattanametha, gab an, dass über 3.000 Besucher gekommen waren, was zu ausgebuchten Hotels und überfüllten Campingplätzen führte.

In Nakhon Ratchasima zog es die Menschen in den Bezirk Wang Nam Khieo, wo die Temperatur gestern auf 22 Grad Celsius fiel. Mit dem Beginn der kühlen Jahreszeit bereitet sich auch der Flora Park in diesem Bezirk auf seine alljährliche Blumentour vor, die am 1. November 2023 beginnen wird.