Koh Chang meldet Rekordbesucherzahl

Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.20

Koh Chang erfreut sich am langen Wochenende guter Auslastung. Foto: The Thaiger

KOH CHANG: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) schätzt, dass an diesem langen Wochenende rund 30.000 Menschen die beliebte Insel in der östlichen Provinz Trat aufgesucht haben. Die Urlauber sollen der lokalen Wirtschaft Einnahmen in Höhe etwa 261 Millionen Baht einbringen.



Laut Kamphon Jaroenkhajornkun, Präsident der Trat Tourism Business Association, war diese Besucherzahl für die Koh Chang in diesem Jahr ein neuer Rekord. Am Samstag setzten 10.537 Touristen und 2.268 Fahrzeuge mit Fähren zur Insel über.

Koh Chang hat sich zu einem der etablierten Urlaubsziele Thailands entwickelt. Die Insel mit einer unberührten Natur bietet alle modernen Annehmlichkeiten und eine große Auswahl an Unterkünften und Restaurants, weiter Kajak- und Kanufahrten und viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Trat ist eine der Provinzen in Thailand, in der es keine Covid-19-Fälle gegeben hat.