Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.19

Ein Online-Kommentar erreichte die Redaktion zum Artikel „Alles neu zur Hochsaison“ (FA26/2019):



Ein vor wunderbarem Sarkasmus und köstlicher Ironie nur so triefender Text! Wirklich Weltklasse und absolut tiefgründig. So etwas hatte ich der Redaktion schon lange nicht mehr zugetraut. Herzlichen Glückwunsch DER FARANG und danke. Macht bitte weiter so!

Oliver Harms

