Von: Björn Jahner | 23.03.22

KHON KAEN: Als Mitarbeiter eines Logistikunternehmens in Khon Kaen im Nordosten des Landes zischende Geräusche aus einem Paket hörten, riefen sie das örtliche Rettungsteam zur Hilfe und waren schockiert, als die Retter den Karton öffneten und eine vier Meter lange Königskobra in der Sendung entdeckten.

Ein Facebook-Nutzer, der sich Nev Marley nennt, berichtete als erstes von dem Vorfall, der sich am Dienstag in einer Niederlassung des Paketdienstes Flash Express im Bezirk Mueang (Khon-Kaen-Stadt) ereignete.

Foto: The Nation

„Ich erhielt einen Anruf von einer Transportfirma in Mueang Khon Kaen, die uns bat, beim Einfangen einer Schlange in einem Paket zu helfen. Ich dachte, es sei eine Haustierschlange oder eine [nicht giftige] Kugelpython“, berichtete er in seinem Facebook-Beitrag. Er fügte hinzu: „OMG! Es war eine Königskobra, fast vier Meter lang. So etwas kann nicht per Post verschickt werden. Leute, bitte tut das nicht!“

Foto: The Nation

Nev Marley erklärte, dass der Absender das Büro bereits kontaktiert und behauptet hätte, er habe nicht gewusst, dass sich in dem Paket, das er verschicken sollte, eine Schlange befand.

Flash Express hat Anzeige bei der Polizei erstattet und der Name des Absenders wird nicht genannt.