Königsklassenauftrag: BVB und Leipzig wollen K.o.-Runde näher kommen

Written by: Heinz Büse und Frank Kastner, dpa | 05/11/2019

DORTMUND (dpa) - Zur Halbzeit der Gruppenphase in der Champions League ist für Dortmund und Leipzig noch alles drin. Nach zuletzt guten Auftritten in der Liga geht das Duo gestärkt die bevorstehenden Aufgaben an.

Borussia Dortmund will mit einem Sieg gegen Inter Mailand die Hinspiel-Pleite korrigieren und Schwung für den Bundesliga-Kracher bei Bayern München holen, RB Leipzig bei Zenit St. Petersburg auf der Erfolgswelle bleiben. Mit großem Selbstbewusstsein geht das deutsche Duo in den 4. Gruppenspieltag der europäischen Königsklasse, an dem es für beide vor allem heißt: Verlieren verboten!

Insbesondere der BVB darf sich nach dem 0:2 in Mailand am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) vor heimischer Kulisse keinen Patzer leisten. Hinter dem FC Barcelona (7 Punkte) liegt der Vizemeister derzeit gleichauf mit Inter (beide 4). «Wir wollen gewinnen, gar keine Frage, denn wir haben noch viel vor in der Champions League», verkündete Nationalspieler Julian Brandt am Montag und betonte: «Wir sind Borussia Dortmund. Wir haben hier schon gegen ganz andere Mannschaften gewonnen.»

So ängstlich wie vor zwei Wochen in Mailand will sich das Team von Trainer Lucien Favre nicht noch einmal präsentieren. Im Bestreben, den direkten Vergleich mit den punktgleichen «Nerazzurri» zu gewinnen, ist der BVB mächtig gefordert. «Wir sollten uns nicht verstecken. Auch wenn unsere Leistung in Mailand nicht top war, können wir die Fans eines besseren belehren», sagte Brandt. «Dieses Spiel könnte richtungsweisend sein.»

Allerdings droht dem BVB wie schon in Mailand der Ausfall von Marco Reus, der sich gegen Wolfsburg eine Sprunggelenksblessur zugezogen hatte und dessen Einsatz deshalb als eher unwahrscheinlich gilt. Auch wenn das Fehlen des treffsicheren Kapitäns ein Handicap wäre, hat der Aufwärtstrend in der Bundesliga mit zuletzt drei Spielen ohne Gegentor gegen Mönchengladbach (1:0), Schalke (0:0) und Wolfsburg (3:0) den Glauben an eine stabile Trendwende geweckt.

Offensivspieler Thorgan Hazard forderte daher, das zuletzt «gute Gefühl» in die Partie mitzunehmen. Ähnlich sieht es Sportdirektor Michael Zorc: «Wir brauchen einen Sieg, um unsere Position in der Champions League weiter zu festigen oder wieder zu verbessern.»

Nicht ganz so groß ist der Druck bei den zuletzt glänzend aufgelegten Leipzigern. Nach zwei Tore-Spektakeln in der Liga (8:0 gegen Mainz) und im DFB-Pokal (6:1 in Wolfsburg) können die Sachsen in St. Petersburg am Dienstag (18.55 Uhr/Sky) mit breiter Brust aufspielen. «Wir müssen diesen Schwung mitnehmen und versuchen, so lange wie möglich auf dieser Welle zu bleiben», sagte Stürmer Yussuf Poulsen.

Im wohl temperierten, weil beheizten Gazprom-Stadion von St. Petersburg soll nun der dritte Sieg in Serie her. Damit würde Leipzig die Grundlage schaffen, im letzten Heimspiel der Gruppenphase Ende November gegen Benfica Lissabon bereits in die K.o.-Runde einziehen zu können. Es wäre ein weiterer Meilenstein in der gerade einmal etwas mehr als zehn Jahre alten Clubgeschichte.

Momentan führt der Bundesliga-Dritte die Gruppe G mit sechs Zählern vor dem russischen Meister und Olympique Lyon (beide 4) an. «Wenn wir in St. Petersburg den siebten, achten und neunten Punkt holen, dann haben wir einen sehr bedeutenden Schritt in der Champions League gemacht», sagte Julian Nagelsmann.

Vor etwas mehr als einer Woche hatte der Trainer nach dem 1:2 in Freiburg noch von einer Krise gesprochen. Davon ist nun keine Rede mehr - was vor allem mit der wundersamen Wandlung von Nationalstürmer Timo Werner zu tun hat. Der war an zehn der 14 Treffer in den beiden zurückliegenden Spielen beteiligt. Und in der Königsklasse läuft es für ihn vor allem auswärts. Seine bisher fünf Tore erzielte er alle in der Fremde - wenn das kein gutes Omen ist.